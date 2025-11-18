館長澳門直播露餡？汪潔民揭「圈地」老套路：花蓮王用過？

論壇中心／王柏倫報導

網紅「館長」陳之漢被揭露多項醜聞，其中包含收受中國、澳門的錢，過去館長到澳門直播時，與工作人員私下對話也再被翻出來，當時對方提到「中央給你權益」、「弄一塊地」等內容，被質疑不單純。時事評論員汪潔民在《台灣最前線》節目中點出，用公司開發土地名義套現，就是中共一貫手法，國民黨團總召傅崐萁似乎也用過。

直播無意間揭露私下對話，當時館長澄清講的對象不是自己，只是討論後續要介紹的內容。汪潔民認為，開公司、圈地、開發確實在對岸是相當快速能變現的方式，過去傅崐萁也被質疑透過公司在廣西有相當大規模地投資。汪潔民質疑，最關鍵的就是「中央給權益」這句話，由於館長該趟行程還見了中共政協常務委員張宗真，並與其暢談「一國兩制」，是否也與此番對話有關？再加上員工暗示性的爆料，種種跡象都顯示背後「故事很深」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

