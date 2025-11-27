館長爆做「GG增大術」！李進良鬆口真實內幕：沒有在講誰

娛樂中心／綜合報導

由温昇豪監製、主演的《整形過後》為台灣首部整形外科醫療影集，找來整形名醫李進良擔任顧問及投資人，劇中温昇豪飾演整外神醫「江浩宇」，遊走在女人堆裡，花花公子形象被被虧是「以李進良為原型」，對此，李進良與導演林立書接受訪問時表示，他與温昇豪、林立書都是雙魚座，「江浩宇」的角色形象是3個人共同討論的。

李進良接受專訪分享拍片秘辛。（圖／資料照）

根據《ETtoday星光雲》報導，李進良表示，「江浩宇」這個角色綜合3位雙魚座的特性，個性幽默又愛開玩笑，但他不承認「江浩宇」就是自己。至於劇中呈現的各種案例，則是團隊共同討論的，導演林立書也補充，「江浩宇」是經過大量田調後凝聚出的產業縮影。

李進良鬆口私密處增大術內幕。（圖／資料照）

此前網紅館長（陳之漢）被爆找李進良做私密處增大手術，隨著館長被昔日戰友、員工「大師兄」李慶元與特助小瑋（小偉）毀滅式爆料，這件事也再度被挖出。李進良受訪時有意無意提起此事，坦承私密處增大在業界是再普通不過的手術，而術後帶來的自信感，往往會提升一個人在社會、家庭中的位置與情緒價值，但他強調：「沒有在講誰」。

