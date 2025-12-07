館長爆切割黃國昌！認了「是唸他兩句」揭通話內容

政治中心／綜合報導



網紅館長（陳之漢）過去與民眾黨主席黃國昌有著不錯交情，經常發聲互挺，不過近日館長直播時卻稱2人「我有些理念他跟不上，他的想法我跟不上」，被外界認為是與黃國昌切割。眼看「切割」一說不斷發酵，館長6日直播時火速進行澄清，表示「我是唸他兩句」，強調並無切割，指出黃國昌其實有打電話關心他，並透露了對話內容。





館長爆與黃國昌切割！本人認了「我是唸他兩句」親揭雙方通話內容全說了

館長表示並沒有與黃國昌切割。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

館長在直播中談起外界認為他與黃國昌切割一事，他表示「我是唸了兩句」，強調不是切割，只是自己有什麼事情悶在心裡面，如果不舒服就會講出來；至於黃國昌有沒有關心？他堅定回「有！他今天有打電話」，但接著話鋒一轉表示「我…不是我接的，打電話給小宇（助理）」，透露黃國昌還問小宇「館長最近是怎麼了？」。

館長坦言，雖然自己確實有抱怨，但這並不會影響到他的政治立場。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

館長進一步坦言，對於有些事情就是不爽，認為自己是「人民的嘴替」，自己也不是那種會說假話的人，雖然自己確實有抱怨，但這並不會影響到他的政治立場，依舊堅持希望藍白合。事實上，早在館長直播回應前，黃國昌受訪時就曾回應，「唉…你們提這個問題就是不了解館長，也不了解我跟館長之間的關係，館長是個性情中人、心直口快，他那個時候的情緒，想到什麼事情，他在直播就用他的風格講出來了」。

（圖／民視新聞網資料照）

黃國昌透露2日才與館長團隊聚集，強調2人從過去至今一起經歷許多事，「我們認識很久，有一些事情我們有相同的想法；但有一些事情，彼此的看法不一樣，這是很正常的事情」，更當場放話「要挑撥、見縫插針，我真的勸大家大可不必啦」。





原文出處：館長爆與黃國昌切割！本人認了「我是唸他兩句」親揭雙方通話內容全說了

