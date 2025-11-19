館長爆找李進良動「增大術」 小禎12字回應了

館長爆找李進良動「增大術」，小禎出席活動反應也曝光。（圖／記者陳怡伶攝、翻攝自館長YT、李進良臉書）





網紅「館長」陳之漢遭元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小瑋「毀滅式爆料」，稱因為自己「小」，所以要小瑋傳下體照給館嫂，隨後還被爆出去李進良的醫美診所做「陰莖增大術」。對此，小禎今（19）日出席保養品代言活動，被問到這件事情，反應也曝光。

館長過去曾表示自己「尺寸正常」，提到夫妻的性生活則直言，「不行也要說行，還要講都是7次起跳，反正你也不會知道。」根據《三立新聞網》報導，館長爆出給李進良動過「陰莖增大術」，當時李進良被問到此事則語帶保留，「你去問他，看他怎麼說囉。」

小禎今天聽到此事坦言，「我真的沒在關注，我也不知道。」強調已經很久沒看新聞，至於被問到她與李進良因為女兒Emma教育問題爆不合，她無奈回「關於那件事情我也是蠻驚訝的，台灣真的不缺編劇。」澄清3人都會在群組溝通、聊天，完全沒有不講話這件事。



