館長爆料再+1！「錄音檔對話流出」 喊話：國安局應介入
網紅館長（陳之漢）如今遭元老級員工李慶元（大師兄）和小偉爆料，指控公司財務惡化，並涉及了性騷擾，像是讓小偉去睡自己老婆、拍下體照助興等，引發了網友爭議。館長昨（15日）晚間反駁並指出自己還遭李慶元以私密影片、對話來勒索2000萬，讓政治評論員吳靜怡也放出一段錄音檔，其中還提及了國台辦，讓吳靜怡呼籲：「國安局應該要啟動介入關心了！」
館長如今面對公司財務、性騷員工等爆料爭議時，吳靜怡在Threads上也公開了一段錄音檔，表示：「很多都只是前菜，關鍵的錄音就是這段，提到國台辦！」該錄音檔提及了館長疑似和股東吳明鑒的對話，談及赴中目的、與國台辦相關人士互動、投資合作進度等，並還提到了旺旺集團創辦人蔡衍明與汪小菲。
在錄音中館長提及國台辦表示「看表現」來作為評估條件，指出如果要在中國發展，需要由官方審核，今年多次赴中的館長，依舊未將開戶與商務流程完成，預計將於18日再度赴中處理相關事宜。
而赴中邀請汪小菲做地陪，還讓中天新聞團隊全程跟隨拍攝的館長，在錄音中被吳明鑒詢問：「錢什麼時候才會進來？」館長則表示中國要看他表現決定，而再被問及蔡衍明和汪小菲時候，則直接開嗆「X你X的！他真的很會裝肖維」，說兩人都是一樣，喝酒、碎唸、稱兄道弟，然後說會幫忙，之後都不理。
不過對於這段錄音檔檔關鍵，吳靜怡指出提及了「國台辦」，館長自己也說是去表演，讓她耶好奇為什麼要做這樣的直播表演，並表示：「館長有見到蔡董、汪小菲，但似乎都沒有什麼實質幫助，終究館長還是要先搞定設定公司的流程。總之，國安局應該要啟動介入關心了！」
