館長爆料遭前員工恐嚇勒索 控訴三人撈走數千萬

知名健身房業者「館長」陳之漢昨日開直播爆料，指控前員工李慶元等三人長期以情感勒索方式向他借貸，累計金額高達數千萬元。陳之漢表示，這起事件源於兩三個月前，對方要求購車遭拒後心生不滿，進而演變成有計畫性的恐嚇行為。

陳之漢透露，11月7日李慶元等人對他進行恐嚇，隔天（8日）又打電話要求借款100萬元，並要求公司股份。他指出，對方要求一人2000萬、另一人3000萬的金額，且明確表示不願簽署任何借據或文件。為了保留證據，陳之漢請會計通知李慶元到公司簽署文件，但對方隨即發送簡訊，內容提及過去的情誼，質疑為何要簽借據，並表示「十幾年的感情，你在糟蹋我嗎」。

儘管李慶元強烈反對簽署借據，陳之漢仍匯款給對方，並保留匯款記錄作為證據。他表示已委請律師處理此事，要求對方說明還款時間，否則將循法律途徑解決。陳之漢強調，這三人多年來持續以各種理由向他借貸，包括購車、生活費用等，甚至連對方的小孩也要求他買車。

陳之漢感嘆表示，公司12年來都是靠他和員工們辛苦經營，包括健身房教練、業務及電商員工等共同努力，但這些人卻像吸血鬼般不斷索取。他透露，自己前往大陸期間，對方仍不斷致電騷擾，詢問他的收入狀況。陳之漢呼籲支持李慶元的網友可以在對方開直播時詢問事情真相，並表示所有指控都有證據支持。

