館長爆理念跟不上！黃國昌批外界見縫插針：他團隊還拍我運動的畫面

記者楊士誼／台北報導

網紅館長日前在直播上表示，黃國昌的想法、作風和他都不同，更批藍白「既然可以去日本，藍白有沒有勇氣去中國談一談？」更罵民眾黨去日本拍「沒人的辦公桌」，還讓民進黨做新聞。民眾黨主席黃國昌今（3）日表示，館長是性情中人、心直口快，看法不同也很正常，見縫插針大可不必，館長的團隊昨天清晨甚至去拍他運動的畫面。黃國昌還說，自己不排斥訪中，但他好像還在黑名單中。

黃國昌表示，大家不了解館長、不了解自己跟館長的關係。他說，館長是性情中人、心直口快，想到什麼事情就用他的風格講出來了，而兩人認識許久，有些事情上有相同想法，有些看法則不一樣，都很正常，以此要挑撥、見縫插針大可不必。黃國昌續指，他昨天清晨五點多跟館長團隊會面，他們拍自己運動的畫面，影片快的話這個月就會看到，在知道這件事情後就應該不會再問兩人的關係是不是有什麼改變。

另針對訪中、訪日問題，黃國昌說，民眾黨要扮演善意溝通的橋樑而不是衝突的中心點，區域的和平穩定是大家一致的心願，「我不排斥訪中，但我好像還在黑名單上」，但負責任的政黨與負責任的領導人能跟多方保持善意的溝通，對區域和平穩定才有真正積極的幫忙。另對於白委麥玉珍是否參選台中市長？黃國昌則說，今天的主角是陳琬惠，只會討論她。

