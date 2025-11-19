館長爆罹憂鬱症！慘被館嫂「拒絕嘿咻」 崩潰真的受不了：都沒有那個

娛樂中心／綜合報導

網紅館長陳之漢前日遭前員工「大師兄」李慶元指控，稱館長曾逼迫小瑋拍下體照傳給他，甚至施壓對方與自己妻子發生性行為。對此，館長直播反擊，嗆根本是無稽之談，雙方隔空開戰。不過如今網路流出未剪接錄音檔，館長認了被老婆拒絕行房，導致罹患憂鬱症，崩潰表示：「我真的受不了，都沒有那個。」

館長認了與老婆沒性生活，並解釋「叫小瑋去X館嫂」為夫妻大家開玩笑的情趣，強調絕對沒有逼小瑋。（圖／翻攝自飆捍臉書）

網路流出未剪接錄音檔，小瑋質問館長：「你跟你老婆對我做的事，你忘記了嗎？你叫我去你家X你老婆」，館長回應：「拜託，這多久了」，小瑋接著指控：「你怎麼可以這樣做，我跟你多久了，你怎麼以這樣逼我？」館長則解釋：「我不是逼你去做，我甚麼時候逼你去做？」副總接著問館長：「小瑋跟我說的時候，我也很驚訝，你怎麼可以叫小瑋做這種事？」

館長在錄音檔中認了被老婆拒絕行房，導致罹患憂鬱症，崩潰表示：「我真的受不了，都沒有那個。」（圖／翻攝自大師愛館長YouTube）

館長接著否認：「當時我老婆不要跟我那個，就跟老婆聊天大家開玩笑，那是2014年的事，這是一種情趣。」館長接著說：「後來2016、2017年我叫小瑋來，我跟小瑋說『我得憂鬱症，我真的受不了，都沒有那個。』」館長強調：「我沒有叫小瑋X我老婆，那時是在跟我老婆開玩笑的情趣。」不過小瑋仍堅稱：「館長曾叫我送吃的去他家，順便X一X再回去。」副總最後則表示：「小瑋跟我說的時候我也不相信。」

