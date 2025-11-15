館長爆要員工「拍私密照」跟館嫂愛愛！8大爆料一次看

娛樂中心／綜合報導



網紅館長（陳之漢）除了有著健身房事業外，還有經營電商、便當店，事業體十分龐大，但為了進軍中國市場，近來風格大變，多次在當地開直播、吹捧中國，也間接影響到他的事業。而在近日，館長遭到昔日戰友、前元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉進行「毀滅式爆料」，要求員工「自拍下體」給嫂子（館長老婆）觀看，還暗示要「三人行」，更透露館長有拿澳門跟中國大陸的錢，讓不少網友驚喊「網路用太多了」。





李慶元在臉書上直播，對館長毀滅式爆料。（圖／翻攝自李慶元臉書）





李慶元近日透過臉書開直播中爆料，不僅指控館長「割韭菜」、棄養愛犬，還性騷擾男員工，透露館長曾在2018年至2019年間，透過通訊軟體聯絡1位名為「小偉」的員工，要求他去蘆洲館「拍下體」傳給他，館長更表示「我跟你嫂子等一下要打X，你也知道我老X小，嫂子要看你的老X」，之後更爆出館長將與老婆的私密照傳給小偉。





爆料稱館長對旗下男員工性騷擾，甚至拍私密照給該名男員工。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）





李慶元隨後便曬出錄音檔，可以聽到小偉問「你跟你老婆叫我做的事，你應該還記得吧？」館長則回「什麼事情？」，小偉接著表示「你叫我去你家Ｘ你老婆你忘了嗎？」，沒想到館長竟沒否認，反而是回「拜託那多久了」，小偉便無奈說「你怎麼可以這麼做，我問你？我跟你那麼久了，這麼久我都沒有爆出來，你還有辦法現在這樣聳」。

由於爆料內容眾多，PTT上也有網友整理出懶人包：

1、「早餐店事件造假」

當初早餐在老闆根本沒有嗆館長老婆說她是不是做八大，單純是館長老婆汽車違停，擋住人家店門口，老闆請她移車，結果她不爽跑去跟跟館長告狀，沒想到館長卻為了聲量加水欺騙大眾，還找人去砸店。



2、「介入他人感情」



爆料稱館長當年曾介入他人感情，甚至還找人去恐嚇對方男友。



3、「性騷擾男員工」



要求小偉傳生殖器照片給館長老婆看，甚至叫小偉與老婆發生關係，還叫了兩次。



4、「假送車真做秀」



BMW當初沒有買給員工，其實只是給員工使用，根本沒有蹭送一事，且當初說員工開奧迪，後來又要員工換Toyota。



5、「空手套白狼」



當初創立成吉思汗時，館長根本沒有出一毛錢，都是底下的人出錢。



6、「棄養愛犬」



爆料稱館長當初根本不養不管大雄，這5、6年來根本沒看過大雄一眼，還跟幫忙顧大雄的員工說「管他去死」。



7、「疑似收紅錢」



爆料稱館長有收澳門，以及跟中國的錢。



8、「暴力行徑」



館長過去跟老婆吵架，沒想到一氣之下，將澤渡金佛像砸爛。





爆料稱館長棄養愛犬大雄。（圖／翻攝「bigbearingkgym」IG）

針對上述指控，館長其實有在直播中回應，稱該名員工告訴他，手上握有他的「私密影片」，以及「對話紀錄」，並反控這名員工勒索他2000萬，並強調自己沒有做這些事，但也坦承因為對方向他表示「等這個道歉等了十年」，自己才向對方道歉。

不少網友們看到上述爆料後，都紛紛傻眼。（圖／翻攝自PTT）





不過，不少網友們看到上述爆料後，都紛紛傻眼表示「阿館真的毀了，人設崩壞，雖然早就差不多了」、「這麼勁爆，期待明後天還有好戲看」、「今天網路用夠多了」、「成吉思汗差不多明年就倒了」、「我是覺得他差不多了」、「這個在中國很難發展了，兩邊不是人」。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

