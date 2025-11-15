館長爆「下體太小」叫員工滿足館嫂！真實尺寸曝光

娛樂中心／綜合報導



網紅館長（陳之漢）昨（14）日先是透過直播透露自己遭勒索恐嚇，沒想到事後元老級員工「大師兄」李慶元火速在臉書開直播進行「毀滅式爆料」，當中最引人注目的就屬「性騷擾男員工」，稱館長要求該名員工拍私密處給館嫂，甚至與館嫂上床。外界也好奇館長是否如平時開玩笑時所稱的只有「3公分」？其實早在今年3月，館長就曾曝光了自己的「真實尺寸」。





館長遭毀滅式爆料，被指控要求員工拍私密處給館嫂，甚至與館嫂上床。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

回顧李慶元爆料，內容包括金錢糾紛、棄養愛犬、暴力行徑、收紅錢，其中最引人注目的就屬「性騷擾男員工」，稱館長要求該名員工拍下體給館嫂，甚至與館嫂發生關係，導致他身心受創，李慶元甚至還丟出錄音檔，引發全台輿論譁然。

館長直播時，經常開玩笑說自己只有「3公分」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

外界也相當好奇，若該爆料屬實的話，館長為何要這麼做？是否真的如同平時開玩笑稱的只有「3公分」？事實上，根據《三立新聞網》報導，早在今年3月館長進軍成人平台SWAG時，在記者會上就曾透露，自己的尺寸很正常，並強調「有超過台灣男性平均的10至12公分」；談及與館嫂房事，館長大方表示，過去熱戀時，有時一天會做到3次，但隨著時光飛逝，目前館嫂都忙著照顧小孩，會因為太累的關係拒絕發生關係。

館長進軍成人平台SWAG時，在記者會上就曾透露「有超過台灣男性平均的10至12公分」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）





至於李慶元爆料，館長其實早有在直播中回應，稱該名員工告訴他，手上握有他的「私密影片」，以及「對話紀錄」，並反控這名員工勒索他2000萬，並強調自己沒有做這些事，但也坦承因為對方向他表示「等這個道歉等了十年」，自己才向對方道歉。

館長在錄音檔中，強調當時自己有憂鬱症，單純與小偉分享心事，並聊到與老婆的情趣，只是在與小偉開玩笑。（圖／翻攝自李慶元臉書）





另外，從李慶元今（15）日稍早上傳的錄音檔中可以聽到，當小偉質問館長有關拍私密處、與館長上床一事時，館長回覆「拜託那多久了」之後，便強調當時自己有憂鬱症，單純與小偉分享心事，並在聊天過程中，聊到與老婆的情趣，談及老婆最近都不跟他發生關係，只是在與小偉開玩笑，並非真的要叫小偉與自己老婆發生關係，但小偉則表示有給李慶元看影片，之後館長便不斷強調是很多年前的事了，自己早已忘記。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：館長爆下體小叫員工滿足館嫂！他昔曝真實尺寸喊「超過台男平均」：1天能做3次

