館長爆「為救健身房」赴中國募資 律師點名恐觸2法

網紅「館長」先前遭到元老級員工「毀滅式」爆料，沒想到今（26）日再被鏡週刊踢爆，他前往中國是因為事業早已陷入困境，分店虧損瀕臨倒閉，因此才頻頻赴中找金主投資。對此，有律師認為館長的行為恐觸法。

陳君瑋律師在粉絲專頁發文指出，館長說要跟中國募資10億元經營媒體，如果這件事情是真的，那實實在在違反《反滲透法》，最高可以判處五年徒刑；不過，陳君瑋認為館長事後可能以「我是開玩笑的」切割，因為反滲透法不處罰未遂犯。

但陳君瑋直言，館長的行為更像「詐欺犯」，試圖來拯救他的健身房事業，因此提醒，「詐欺處罰未遂犯喔！」事實上，館長先前在直播中透露，健身房事業有可能跨海進軍中國大陸市場，首間分店暫定落腳廈門。

館長提到，陸方投資者背景雄厚，態度相當積極，合作意願明確，甚至覺得是在生命中遇到了「貴人」。並且對方願意直接給出5成股份，不過館長當場婉拒，只願意持股20%到30%，剩下的交給投資方，他也強調未來如果真的進軍中國市場成功，一定會回饋台灣社會。



