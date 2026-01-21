館長爆「遭中國人狂退貨」金額上看億元！本人揭真相

娛樂中心／綜合報導



網紅「館長」陳之漢除了態度鬼轉、不斷舔中引發部分人反感外，日前更是稱要把總統賴清德「狗頭斬下來」引發爭議，近來更是積極西進擴展事業版圖，選在中國福建省廈門設立電商公司，挑戰「直播帶貨」撈人民幣，沒想到近日卻被爆料遭中國人狂退貨，金額上看億元，讓館長相當不滿，揭露背後真相。

粗口反擊億元退貨謠言！館長開罵了





館長近日在直播中，談起有政論節目談起他中國的直播帶貨被「退貨」一事，指出有人稱館長在中國被退了高達台幣1億元的貨，甚至直喊「館長真的要倒了啦」，館長本人則不滿爆粗口，認為這些人領著高額通告費，在節目上胡說八道，反諷「我被退了1億的貨？會不會太少？為什麼不說5億？為什麼不說10億？」。

反擊億元退貨謠言，痛批名嘴在節目上胡說八道。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

館長霸氣喊「賣棺材也有人買」！揭退貨真相





館長接著炮轟「你都搞不清楚什麼叫帶貨直播，懶Ｘ跟雞腿你都搞不清楚」霸氣表示，即便自己賣棺材、骨灰罈，中國的粉絲也會買單，甚至含會買兩副棺材送人，接著便收起玩笑話，表示大部分被退貨，都是因為對方買了衣服、鞋子後，試穿發現尺寸不合，打算進行換貨，才產生會退貨的狀況。

館長表示是因為買方享換貨，所以才會先有退貨的動作。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）





中國創業真相大白！館長坦言沒能力：其實不想帶貨





事實上，館長日前就曾訴說過去中國帶貨的心聲，坦言目前在台灣的處境極其艱困，形容自己像是「人人喊打的狗」，甚至「比狗還不如」，表示自己已經快「一無所有」，沒有回頭路，並嚴肅表示「如果我今天真的好過、真的有這份能力，相信我，我絕對不會去中國帶貨直播，我也不想去」，去了還要去學另一套系統，還要被說是賣國賊、舔中，「我真的覺得人生真難」，字字句句訴說著無奈。

館長過去曾表示「如果我今天真的好過、真的有這份能力，相信我，我絕對不會去中國帶貨直播」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）









