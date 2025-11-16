館長爭議延燒！王浩宇喊「這3人」土城相聚發雞排 網友紛紛留言加碼

即時中心／温芸萱報導

網紅「館長」陳之漢再陷風波，前員工「大師兄」李慶元與特助「小偉」直播爆料，指控館長涉職場性騷擾、財務問題及私生活混亂。事件引發社會熱議，也讓外界關注與館長互動頻繁的民眾黨主席黃國昌會有何反應。對此，桃園前市議員王浩宇發文表示，若館長、阿北、老師土城相聚，將送出200份雞排，網友紛紛在下面留言加碼。王浩宇整理後再度發文，雞排數量已加碼到1000份，地點將選在全國成吉思汗門口。

網紅「館長」陳之漢近日再度陷入爭議，前員工「大師兄」及特助「小偉」在直播中對館長提出多項指控，包括職場性騷擾、財務管理問題以及私生活混亂。其中最引發社會關注的指控是，館長曾要求特助拍攝私密部位照片給妻子「助興」，甚至更進一步要求特助與妻子發生關係，事件引發網路熱議。

由於館長與民眾黨主席黃國昌互動頻繁，外界關注黃會有何回應。對此，桃園市前市議員王浩宇在社群平台發文表示，「開支票我，如果館長、阿北、老師土城相聚，我就發200份雞排」。貼文一出，立即引來網友回應，紛紛留言加碼「我也贊助200份」、「我也200份配合你」、「我加發50份」，甚至有人打趣「三個同時進去，我發2000份」。

王定宇整理網友的加碼留言後，再度發文表示，「如果館長、阿北、老師土城相聚，雞排數量已被加碼到1000份，地點將選在全國各成吉思汗門口，會請警方維持秩序，不然我會怕」。



