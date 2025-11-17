館長爭議狂燒！黃國昌「不便評論」 吳思瑤嗆想切割：正義永遠在轉彎

記者楊士誼／台北報導

網紅館長被爆出一連串爭議，包括要高階主管傳私密照助興、涉及職場性騷擾、金錢糾紛等。而民眾黨主席黃國昌以「私事」為由稱不便評論。民進黨立委吳思瑤今（17）日受訪表示，若事情發生在民進黨或民進黨相關人等上，黃國昌會採取的高標準顯然與如今不同；另對於馬英九、洪秀柱批評日相高市早苗，吳思瑤也直言，台灣的民意不是他們關切的，他們關切的是中國的立場與感受。

吳思瑤表示，不太知道黃國昌在此事上挺不挺館長，但他似乎又想輕描淡寫成「個人的事」，若是過去的黃國昌，館長的事發生在任何民進黨人，或任何與民進黨有關的人身上，黃國昌會採取的高標準顯然大不相同。她批評，黃國昌的正義永遠在轉彎，看似想切割館長或用另一種方式替館長說話，這種正義不分也不需要再評論，社會自有公論。

廣告 廣告

另針對馬英九、洪秀柱批評高市早苗的挺台言論，吳思瑤指出，兩位國民黨前主席都曾參選過總統，但卻是非不分、敵我不分、善惡不明，聯手圍剿為台灣兩肋插刀的日本。且馬、洪更對高市早苗提出許多不公允、有失高度、欠缺外交禮儀的批判，不需如此急切的替中國護航。她直言，在兩人眼中，此時此刻台灣的民意不是他們關切的，他們關切的是中國的立場與感受。

吳思瑤呼籲，日本承受中國威脅、軍事恫嚇時，都不應當存在於和平穩定的印太地區，中國要承擔大國的責任，而非因為他是大國就可以胡作非為。吳思瑤也表示，感謝高市早苗維護台日交流、台日和平安全的立場，台灣當然會站在不向獨裁中國低頭的一邊。

更多三立新聞網報導

黃國昌東吳演講挨批！吳思瑤酸「別把年輕人當小草」：不會縱容虛偽政客

快訊／本周與鄭麗文會面！黃國昌曝「時間預定19日下午」：地點尚未確定

黃國昌將赴東吳演講！挨批請鬼拿藥單 立院綠黨團：應勇於面對質疑

再前進校園！黃國昌12月赴東吳演講 四叉貓幫擬答：這什麼白癡問題？

