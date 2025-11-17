館長特助小瑋8點發聲了！提「2000萬始末真相」

娛樂中心／徐詩詠報導



網紅館長（陳之漢）近期和多名員工陷入財務糾紛，其中館長前特助小瑋被館長指控「對他勒索2000萬」。對此，小瑋在社群上列出8點聲明，強調自己沒有勒索行為，是當年館長曾經答應過，若自己有1億他就能分得2000萬。





小瑋8點聲明回應館長控訴勒索真相，並提到當時自己拍攝下體給對方，但等到多年後才公開的原因。他在聲明前3點中，點出自己：「性騷擾的部分在錄音檔有說，但是當時為什麼沒講，第1：當時的我蠢也很怕他；第2：我也要生活；第3：吳明鑒跟廠商的錢，當時廠商分期都沒有票，都還沒回去我爆了，他們可能是幾千萬的損失，當時我真的不想因為我起頭害別人沒錢。」

館長曾在直播中控被員工勒索2000萬。（圖／翻攝館長YT）

此外。小瑋針對2000萬部分，在第4至第6點進行說明，他強調：「我沒有勒索你2000萬，錄音裡很清楚。我是問你：『你記不記得你答應過你有1億我就有2000萬。』我沒有說因為你做那些事所以要給我2千萬，包括我傳line給你的內容也是如此，那是跟你陳述過去的事情不是談和解，甚至和解多少連談都還沒開始談，你自己就先開直播公審了。」他進一步說：「你說的60萬，說真的那是吳明鑒說要給我的不是你，對我個人來說，誰下這個決定比公司負責人掛誰還重要，我身體不好離開，還有想到照顧我的是吳明鑒、不是你。為什麼我受委屈還要回來？ 當時吳明鑒看我身體恢復不錯了，問我要不要回來上班，我一開始是拒絕的，我跟對方說我不想再跟你共事，所以吳明鑒說，那我回來幫他做事，跟之前一樣管帳就好，所以我才回來，對我來說吳明鑒也是老闆之一，我幫他做事而不用跟你共事有何不可？」





小瑋認為自己沒有勒索館長。（圖／翻攝館長臉書）

最後2點，小瑋提到當時為何要錄音，他強調是為了自保。他不諱言對方變來變去的狀況實在太嚴重。更以近期換奧迪例子，認為對方直播提到跟私下對話完全不同，這樣變來變去，要如何不讓人錄音自保？小瑋續指：「我覺得我沒有任何對不起你，一開始大家都沒錢，所以開店後面生意不好，我也很體諒你。那一年，我跟我當時的女朋友跟你一起撐，都沒領薪水 整整一年，撐到大師兄慶元介紹，你才終於遇到伯樂吳明鑒，他幫你找股東出資才有新的開始 。」

小瑋列出8點聲明。（圖／翻攝小瑋Threads）













