館長疑收中國資金！綠委喊查

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

知名網紅「館長」陳之漢近日遭員工爆料，指證館長有拿來自澳門跟中國的資金，但本人否認。對此，民進黨立委許智傑、吳沛憶今(11/16)表示，國安單位應調查此事。

知名網紅「館長」陳之漢，翻攝館長直播頻道

館長近日遭員工毀滅式爆料，指證館長除了要求員工拍下體供館嫂欣賞、要員工睡館嫂，館長還拿了來自中國及澳門的資金，但館長對此否認。

許智傑表示，要呼籲國安及司法單位，主動調查，如果爆料屬實，台灣人收受來自中國的資金，為中國大外宣，可能觸犯《國安法》、《反滲透法》，就應該依法嚴辦。

廣告 廣告

吳沛憶說，館長有沒有收中國的錢？有無承諾要幫忙做什麼事？有沒有國安考量？她表示，中國收買民間已有趨勢，這是否為中國的長期收買計畫？

更多FTNN新聞網報導

中共搞文革還敢提四維八德？梁文傑：賴清德忠於中華民國、孝母人盡皆知

館長赴陸喊幫賴清德「尋根」再掀爭議 蕭旭岑挺主流民意：我們就是中國人

館長直播竟喊「把賴清德狗頭斬下來」！許智傑嘆：為了舔共什麼都敢說

