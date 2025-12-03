館長痛批藍白「去死」：我不在乎你們選不選票 有沒有勇氣去中國談？

娛樂中心／綜合報導

館長在直播批評藍白。（圖／翻攝自YT@館長惡名昭彰）

2026大選接近，各黨派陸續布局。近期網紅「館長」陳之漢在直播中直言，過去會賠上公司生意挺藍白，是盼望他們能和中國談「談的是人民的未來、談的是70、80年的矛盾。」然而藍白卻好像把中國視為「三頭六臂」過去會被他們吃了，館長開轟「民眾黨、國民黨怕什麼？為什麼不和中國交流？要算損失多少選票？我不在乎你們選不選票，去死吧，我挺你們的時候我在乎自己得失多少嗎？」

館長表示，政治人物只在乎2026要不要出來選、要選哪一區、藍白要怎麼聯合政府「我知道這固然必要」，但是另一外個面，人民投票，是希望生活要變好，政治人物「高大上」，領的是人民稅金，就應該聽聽人民要的。

館長強調，自己沒有政治利益，也是人民「我跟各位一樣，每天上班工作，老闆和員工一樣，我們都是繳稅的人。」他提起近期美國要台灣買軍購「真正的皇上是美國人，為什麼要花這麼多錢？」他質問藍白「為什麼不提起勇氣，為了人民的未來去和中國談，我們可以交流免去戰爭、花這些垃圾錢，這很難嗎？我做得到你們做不到？」

館長表示，藍白既然可以去日本「有沒有勇氣去中國談一談？談的是人民的未來、談的是70、80年的矛盾，這很難嗎？這些人真的不要那麼政治利益」自己去那麼多趟中國，這麼好的一個國家，絕對可以交流「為什麼要和民進黨一樣？好像對方是什麼三頭六臂，過去會被他們吃了，那麼在意選票是不是？」200萬台商、台積電都去了，民眾黨、國民黨怕什麼？

館長回顧，自己挺藍白、損失很多錢，這都沒關係；而民進黨動不動就1.25兆國防預算，永遠要中國人打中國人，讓台灣人窮死、美國人富有死，藍白兩個黨派不會想辦法嗎？「為什麼不（和中國）交流？要算損失多少選票？我不在乎你們選不選票，去死吧，我挺你們的時候我在乎自己得失多少嗎？」

館長指出，支持藍白是因為「覺得你們選上會為人民，我覺得幫你們挺過大罷免後，你們會去交流，你們會讓台灣人不用去花那個錢、不會讓我們年輕人去當兵，不用讓我們這些30幾歲的人還要回到戰場當兵送死，供養幾十年的房子一顆飛彈就沒了」為此幾家公司、幾百個員工的未來都敢賠給國民黨、民眾黨。

館長喊話藍白快和中國談，並開轟，2026忙著打選戰，2027忙著總統初選，難怪人家看不起我們台灣問題「你解決最大問題沒有？最大的癥結點，連我這個沒唸書的都看得懂，美國人永遠在利用你對中國的恐懼、永遠在勒索你」如果每一分錢都可以花在台灣人民身上，台灣人民現在是幸福的。

