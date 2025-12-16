館長登陸抖音首播就「觸礁」 10分鐘衝破10萬２度遭封！曝斷線原因

館長近日首次在抖音直播，宣稱10分鐘就湧入10萬人觀看。（翻攝抖音@hkl138243）

近年來，網紅「館長」陳之漢毫不掩飾親中立場，並且也多次造訪中國，他先前就曾透露，不少對岸網友熱切期盼他能開啟直播帶貨服務。為此，館長積極開通抖音、小紅書等中國社群平台帳號，瞄準直播帶貨商機，沒想到抖音首播就兩度被中斷。

抖音首次直播

在歷經一番努力後，館長終於在14日迎來了中國抖音的首次直播秀，儘管開局氣勢如虹，他興奮宣布：「開播10分鐘10萬人是什麼概念？天哪，我在台灣沒辦法想像，感謝大家」，在廈門的直播期間也親切與粉絲互動，大方詢問觀眾抖音玩法，｢謝謝大家送禮物，我們叫斗內，教教我這什麼東西，第一次來這預熱，這畫面好帥特效超多」，同時也帶領觀眾導覽正在裝潢的新辦公室。

直播中斷2次

然而，首播看似順利進行時，卻突如其來地遭遇「不可抗力因素」被中斷2次，館長嘗試重啟2次都以失敗告終，對於這次突發的封禁，外界議論紛紛。事實上，館長過去就曾抱怨過，他在申辦抖音和Bilibili（B站）等帳號時頻頻受阻。直到有中國網友告訴他存在「申訴管道」後，他才自爆內幕，原來是自己被列為「特殊對象」，需要有貴人「在幕後協助」才能順利突破限制。這番話曝光後，他的抖音帳號才終於得以成功啟用。

館長直播曝斷線原因為何？

針對被斷播的意外，館長隨後趕緊解釋，強調這次只是暖身試播，被中斷是正常情況，畢竟平台的規矩眉角還很多，他和團隊都還在努力摸索中，也持續跟抖音官方保持聯繫溝通，並指出抖音有一套高度敏感的AI偵測系統，對於商業帳號抓得很嚴格，諸如收看人數不能超過某個上限等規定，這些標準都是統一且公平適用於所有人，並非針對特定人士。他坦言團隊因為不慎「踩線」才導致直播中斷，而非受少數人檢舉影響，未來團隊與他都會努力釐清並熟悉相關運作規則。

