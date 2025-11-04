（圖／翻攝YOUTUBE）





總統賴清德曾語出驚人表示，台灣自古以來就有獨立生態系，以「長毛象化石」駁斥台灣是中國不可分割的一部分。賴政府還把96％漢人稱為「其餘人口」，力推台獨史觀。網紅「館長」陳之漢3日赴中國福建省漳州市平和縣阪仔鎮心田村，替賴清德尋根。

賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾在「賴氏家廟」迎接館長，強調這是心田賴氏發祥地，一旁民眾怒吼，要賴清德「認祖歸宗」。

賴瀚鍾高喊，「凡是姓賴的，都是中國人。這是百分之百肯定！」館長酸，不是「其餘人啦」。

廣告 廣告

賴瀚鍾回顧，多年前曾組團赴台拜訪賴清德新北萬里老家「賴皮寮」，「他的叔叔當時就告訴我們，『我們家就在漳州平和』，」嬸嬸也完全認定這個祖籍，還一起合照留影。

（圖／翻攝YOUTUBE）

賴瀚鍾介紹賴氏譜系，「手足之情誠可貴，萬事皆念骨肉親」。館長也唸出了其中一句祖訓「不孝之人罪逆天」，賴瀚鍾嗆，「不承認祖宗、祖國，就是逆天之罪。如果根斷了，是會枯萎的，一定要養好祖國大陸這條根，把養分給另棵樹，才能茂盛成長」。

館長喊酸賴清德，「出了一個不孝之人！」「賴姓出了一個賴清德，他就不認了？他說不是中國人？」賴氏宗親嘆，太失望了！盼他回頭是岸，沒把祖國統一，會非常遺憾。「一定要讓他回來！」希望他能尋根認祖，做祖國統一大業有益的事。

賴瀚鍾說，希望透過館長，把訊息帶給賴清德，心田賴氏宗親，盼望他回頭是岸，亡羊補牢不算晚。

館長表示，他當台灣領導人，賴氏宗親應該要光榮才對。但他的立場就像「不孝子孫」，他一直強調台灣人不是中國人，也不是中國一部分。台灣自古以來是長毛象後代，我們也不是漢族，是「其餘人口」。

賴瀚鍾嗆聲，既然姓賴，就要承認自己是中國人，不然你就改姓。賴清德這樣，他們會感到恥辱，對不起祖宗、對不起祖國、對不起14億中國人。盼他流芳千古，別遺臭萬年。

更多新聞推薦

● 館長直搗賴清德漳州祖廟 嗆「不孝、逆天」 賴氏宗親蒙羞：不承認中國人就改姓