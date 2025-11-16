館長直播中未否認性醜聞指控 學者分析技巧：間接證實真實性

記者李鴻典／台北報導

館長陳之漢14日被昔日戰友、「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」。館長15日晚間直播回應，認為他們員工的動機是為了金錢，且可能早有計畫。學者沈榮欽撰文寫下【說服的技巧：館長如何回應爆料？】他在文中提到，館長在直播中沒有否認李慶元宣稱的性愛錄影、錄音、與對話，換句話說，館長間接證實這些證據的真實性。

沈榮欽今（16）天寫道，館長直播回應李慶元的爆料後，除了民眾黨與中國網友大舉支持，表示館長已經自證清白，也有很多人表示館長完全沒有澄清，已經自證其罪。除去網軍和冥頑不靈的小草之外，其實這兩種互斥的說法是可以並存的，因為他們指涉的是不同觀眾心中的感受，其中的關鍵與館長的說服技巧有關。因為其中牽涉到心理學的說服過程，值得稍微說明一下。

沈榮欽說，首先要了解的是，館長在直播中沒有否認李慶元宣稱的性愛錄影、錄音、與對話，換句話說，館長間接證實這些證據的真實性。

如果你是館長，面對爆料人掌握的證據都是真實的，你應該怎麼反駁？沈榮欽指出，館長用了以下四種方式反駁：

1. 性愛影片在館長手機內，但他的手機不是隨身攜帶，都放在辦公室，所以其他人能夠拿到。

2. 錄音是選擇性揭露，只公布對他們有利的部分。

3. 對話可能斷章取義。

4. 都是 10 年前的事了，誰能記得？

沈榮欽認為，其實第四點是故意混淆，連民眾黨主席黃國昌閃躲回覆時也這麼說，對話中提到藝人汪小菲，蔡董與赴中國等事，顯然是最近發生的。

既然館長無能否認證據的存在，那麼要如何說服館粉與小草？答案在館長的直播方式。沈榮欽分析，館長雖然強調對方要毀掉館長的人設，但事實上這正是館長回應的方式。

直播之初，館長首先談的不是這些證據和事件，而是李慶元等人為什麼要這麼做？很簡單，因為他們死要錢。他們認為館長賺了很多，硬要館長交出 2000 萬。館長接著細數自己多照顧他們，他們多麼忘恩負義等等，因為對方並非知名人物，尚未建立自己的人設，所以館長將整個直播的時間與重點都放在這裡。

在確立對方人設之後，館長才開始隱隱約約地談到爆料與證據。觀眾只要接受館長對李慶元等人的人設，自然會懷疑他們提出的證據，這時館長說什麼都會被放在有情有義 vs 忘恩負義與死要錢的框架下檢視，自然會接受館長的說法了。

沈榮欽提到，其實不只是館長，很多政治人物都會用同樣的方式，「只要能夠讓支持者相信對方足夠邪惡，我做什麼都微不足道了」。

當然館長的說法對於比較理性思考者是沒有用的，因為他的言論自我矛盾的地方太多，對方的動機和館長自承的證據真實是兩回事，一下說赴中國要做生意，一下卻說赴中國是當和平大使；一下說是要民眾黨聲量，一下說是支持柯文哲理念等等，理性思考能力比較強的人，很快就會發現館長自相矛盾之處，而覺得十分可疑。

沈榮欽還表示，但是很多人被說服的過程並不是依賴理性，更多的是情緒（感性）。館長之所以要花費多數時間細數對方無情無義、死要錢，為的是激起情緒的不滿，這時大腦理性作用會受到壓制，因此這些人會相信館長也就不足為奇了。

