館長直播人數剩1.2萬沒人氣？王義川曝原因

網紅館長（陳之漢）近期彷彿中國支持者，過去屢屢在社群上吹捧中國，後續也多次高調直播到當地旅遊，希望藉由曝光度，在中國展開新事業。沒想到近期日本首相高市早苗因發表「台灣有事」言論，引起中國不滿，而館長竟立刻和國民黨、民眾黨撇清關係。對此，民進黨立委王義川就發現，館長最近直播的人數剩1萬初，他也推測出背後原因。





館長日前在直播中大動作切割國民黨和民眾黨，甚至直言他們只在乎選票。（圖／翻攝自館長YT頻道）

網紅館長（陳之漢）以「挺台反共」的耿直形象起家，早年因直言敢嗆累積大批粉絲，不過近年來立場轉變，多次在直播中批評台灣。近期更是多次前往中國旅遊、談生意，獲得不少中國粉絲的喜愛。先前在大罷免時期，館長力挺藍委，頻頻幫忙站台，更支持藍白合。

不料，他最近痛批中日關係緊張，但一堆藍委跑去日本玩、交流，還指出民眾黨去日本拍沒人的辦公桌，讓民進黨做文章，他還因此被中國罵爆。不僅如此，館長更怒嗆藍白兩黨的人只看重政治利益、只在乎選票，「我真的覺得莫名其妙，看著就有氣！」，在直播中如此大動作切割藍白兩黨，讓不少網友看傻眼。

王義川看館長（右）直播人數直言，「草跟蔥都跑了」。（圖／翻攝自黃國昌臉書、館長YT頻道）

對此，王義川就觀察到館長最近直播時，觀看人數有大量下滑的現象，他在Threads上發文表示：「人氣差很多，只剩1.2萬人，可憐啊！」。而他也推測出人數減少原因，直言：「一半以上都是中國人！草跟蔥都跑了，跑去顧蔥了啦，阿館！」。貼文曝光後，不少網友笑喊「超好笑 全都是簡體字」、「原來是共享帳號喔」、「都不抖內⋯他快窮死」；不過也有網友認為「不到1000人的在笑有1.2萬人的」、「哥，你知道1.2萬人同時在線是什麼概念嗎？」、「在低也沒你們開直播低啊」。

從上圖可見，留言的人確實都是中國網友，而直播觀看數也僅剩1.2萬人。（圖／翻攝自王義川Threads）









