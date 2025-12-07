館長直播人氣直直落？王義川揭背後原因

▲館長痛批藍白在自己企業出事之際沒有一個人跳出來替他說句話。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT頻道）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢之前大動作赴中欲拓展健身房生意，並誇讚中國處處比台灣先進，未料日前卻提及過去民眾黨前主席柯文哲被稱是貪污仔的時候，義不容辭站出來為柯文哲發聲，此外國民黨立委面臨大罷免之際，也現身力挺國民黨，反觀自己企業出事的時候，藍白有誰站出來替他說話？「2025年，真的是看破人心的一年」。對此綠委王義川發現館長直播只剩1.2萬人，評論稱「草跟蔥都跑了，跑去顧蔥了啦，阿館！」

館長日前開直播稱2025年是看破人心的一年，自己當初力挺藍白，反觀企業出事之際卻沒有人出來幫他講一句話，這就是這兩個禮拜自己的感覺，根本不管他死活，更許下承諾若哪天事業有成、脫離險境，「我絕對XX進入政壇，你們這些人連個屁用都沒有！」

對此王義川表示，館長人氣差很多，直播只剩1.2萬人，可憐一半以上都是中國人！「草跟蔥都跑了，跑去顧蔥了啦，阿館！」

