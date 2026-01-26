館長直播公審釀悲劇！賓士哥遭網暴輕生 前團隊成員曝內幕

根據《鏡週刊》報導，這起事件主角為43歲陳姓裝潢包商，綽號「賓士哥」，3年多前承包成吉思汗健身俱樂部三重館裝潢工程，卻意外捲入股權糾紛風波。

事件起因於館長在直播中公開陳男個人資料，宣稱他是三重館員工且前科累累，曾因持有霰彈槍及毒品被捕，並以「擔心會員安危」為由進行公審。這段直播內容隨即引發網路熱議，陳男遭到館長支持者集體出征。

陳男友人表示，直播後陳男原本平靜的生活出現劇烈轉變，許多裝潢客戶看了直播內容後紛紛解約，每月損失超過20萬元，生活與工作皆受到嚴重衝擊。

去年9月23日，陳男在壓力下一時衝動，持球棒砸毀健身房大門並開賓士車衝撞。被捕後他坦言，是因不滿館長2年前在直播中公開他的前科，導致生計受創、家庭失和，才會憤而報復。

陳男獲交保後，曾在臉書公開致歉，強調無人指使教唆、與政治無關，希望能當面向館長道歉並解開誤會。他也曾找上當時館長團隊核心成員「大師兄」李慶元居中協調，表示願意在直播時公開道歉，請館長協助澄清他並非黑道，早已洗心革面。

然而館長拒絕協調要求。面對媒體採訪時，館長還指控陳男是預謀犯案，如同黑道分子對他開槍，百分百是拿錢辦事。當記者追問是否因洩露個資引發糾紛，館長起初否認，後來才承認公布過陳男前科。

李慶元對此表示，黑道分子是在幾天內製造糾紛開槍，陳男卻是時隔2年後臨時起意，兩者根本不同，館長卻栽贓抹黑。他透露陳男在走投無路下，前2次輕生幸運被朋友透過手機定位救回，但第3次特地關掉手機，死意甚堅，最終在去年12月結束生命。

李慶元痛批館長為了流量出名，狠心逼死一條人命。他決定與館長切割離開團隊，呼籲大眾拒看館長直播，不要成為邪惡力量的幫兇。他指出館長過度自我膨脹、引導輿論，甚至為了賺人民幣無恥舔中，卻視人命如無物。

陳男家屬對館長事後避重就輕的行徑感到心寒，3位親友異口同聲表示陳男是被館長霸凌逼死。女性友人悲憤表示，就是館長的霸凌直播讓陳男活不下去，原本平靜的生活因此天翻地覆。

