館長直播反擊爆料員工「就是要錢」 自嘲沒3公分也有6公分：至少堪用達平均值

館長直播反擊昔日員工爆料。（翻攝自館長惡名昭彰 YT頻道）

網紅館長陳之漢昨（14日）遭成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉直播踢爆黑料，其中最吸睛的，當屬館長因為陽痿叫心腹小偉去睡他老婆的NTR劇情。雖然內容真偽還無從判斷，但雙方已在社群開槓、各說各話。館長今晚（15日）親上火線直播駁斥指控，並稱3人早有謀劃，才會在2、3個月前開始錄音套他話。館長也自嘲，小弟弟就算沒有3公分也有6公分，至少堪用。

館長今晚開直播回應NTR、收紅錢等來自昔日員工的指控，他無奈表示「哪有這種事！」稱法律問題會都交給律師處理，因為現在已經變成各說各話，他怎麼澄清都會陷入自證陷阱。

對於3人拿10多年前往事出來爆料，館長氣憤表示，其中一人曾中途離職1年帶走公司60萬元，之後又再回公司，月領8萬元不用做事還配一台奧迪。館長反問「如果那麼委屈、10年前我對他這樣，他怎麼還能待在公司月領高薪？然後現在跟我講說我性騷擾他、來我家跟我老婆做愛？」殊不知對方以前當股東時期月領20、30萬元比他賺得還多。

現在跑來以他搞政治、去中國影響公司經營為由，威脅他要給錢道歉，否則就爆料小偉的事情。館長特別提到，他之前去找汪小菲直播成果不錯，對方就以為他有接工商賺了很多錢，一直試探公司會計他接了多少商案，但自己都有親自打電話澄清是官方行程沒賺錢，可對方一直不信來煩他。

館長好奇，到底是怎樣的下屬，才會把在公司討論的所有事情都錄音，然後錄音檔東截一段西截一段，只放對自己有利的片段，「他們就是一直認為，我就是有賺錢、有接商案…所有的事情都圍繞在一個字：錢。」

無奈之餘，館長也自嘲，大概會被大家笑陽痿一陣子，但他否認10幾年前就不舉，並稱3公分只是玩笑話，說他小弟弟沒有3公分也有6公分、至少達標平均值8.9公分，「堪用嘛！」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

