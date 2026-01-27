館長直播喊賣中國酒遭檢舉 急辯「是紅茶」：青鳥想弄死我

館長近期開直播預告將販售的商品，包含1組中國威士忌禮盒。（翻攝自YouTube@館長惡名昭彰）

網紅「館長」陳之漢近期開直播預告將販售的商品，包含1組中國威士忌禮盒，強調「在台灣看不到這種價格」，因違反規定遭檢舉。對此，館長再開直播辯解，酒瓶裡面裝的是「紅茶」，還扯青鳥「他們要弄死我」。

館長22日於直播中，後半段開始工商自己在中國批來的商品，諸如牙膏、洗面乳等，他甚至在鏡頭前拿出中國酒商的威士忌，「大家喜歡的東西來了啦，我上次賣的崍州的酒又來啦，2罐1組威士忌」同時展示附贈的玻璃杯與酒壺，「這個台灣沒有啊，這大陸的」「在台灣看不到這種價格，這東西又好又便宜」。

館長指出，「大家喜歡的東西來了啦，我上次賣的崍州的酒又來啦，2罐1組威士忌」。（翻攝自YouTube@館長惡名昭彰）

然而，前桃園市議員王浩宇23日發文表示，「大壯。昨天直播在網路上賣中國的酒，國外帶回的酒禁止轉賣，網路也不能賣酒。已檢舉，最重罰50萬」。館長當日也開直播抱怨有青鳥要檢舉他拿酒，「我跟你講，那個不是酒、那個是紅茶，它來的時候是空瓶，我們裝紅茶，那不是酒，而且我也沒有在台灣賣」。

對於被檢舉沒有放警語，館長重申「那就不是酒」。（翻攝自YouTube@館長惡名昭彰）

至於談及被檢舉沒有放「禁止酒駕、未滿18歲禁止飲酒」的警語，館長再次強調，「那就不是酒啊，酒怎麼進得來呢？我那個就是茶」，還稱他並沒有要在台灣販售，接著繼續抱怨青鳥就是想「弄死我」，很多清鳥已經轉發了，民進黨就是不希望他在中國賺到錢，希望他的生意倒掉。該番言論讓不少網友超傻眼。

網友狠酸「酒瓶的瓶口處都封口、封蓋了，都沒撕下來館長要如何把紅茶放進酒瓶內？」「說是賣酒其實裝紅茶，這就是詐欺」「習慣性說謊」「所以館長覺得賣假貨，罪比較輕？」。王浩宇25日接著表示，「被我檢舉在網路上賣酒，可能會被罰50萬之後，大壯說裡面是放茶。大家相信嗎？」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

