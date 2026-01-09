館長直播喊「斬首賴清德」被起訴！柯文哲：沒看到那一段，我搞不清楚

記者楊士誼／台北報導

對於館長因「斬首賴清德」言論遭起訴，柯文哲回應「我YouTube雖然有看，但沒有看到那一段，所以我搞不清楚。」（圖／民眾黨提供）

去年10月間，網紅「館長」陳之漢於直播時，公開大喊「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並表示「兩岸一家親，我們都是中國人」暗示支持武力犯台等語，新北地檢署獲報後，指揮內政部刑事局、林口分局偵辦，今（9）日偵結，依《刑法》恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪嫌，對「館長」提起公訴。 對此，柯文哲回應「我YouTube雖然有看，但沒有看到那一段，所以我搞不清楚。」

檢方指出，「館長」陳之漢刻意在「武統」議題上，將新聞報導之「中共演練對台斬首行動」，衍伸為將總統賴清德首級砍下，以此惡害傳達予社會大眾及總統，致生危害公安及總統生命安全，所為已逾越社會相當性，難認仍受言論自由之保護。

檢方認為，「館長」陳之漢為知名網紅，其言論有相當程度之渲染力，足以使一般人心生畏懼，已有多位民眾具狀檢舉，因此認被告陳之漢之行為，已非言論自由保護之範疇，依法提起公訴。

下午柯文哲在與韓國瑜會面後，民眾黨召開的記者會上，有媒體詢問他對於館長因直播公開稱「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」遭依《刑法》恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪嫌起訴時，柯文哲僅表示「我YouTube雖然有看，但沒有看到那一段，所以我搞不清楚。」

