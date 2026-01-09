館長直播喊「武統、斬首」引恐慌 新北地檢依2罪將他起訴

（政治中心／綜合報導）網紅「館長」陳之漢去年10月於直播中發表涉及暴力與威脅國家元首的言論，相關內容引發社會譁然並遭民眾檢舉。新北地檢署偵查終結後，認定其言論已逾越言論自由保障範圍，今（日期）依法依《刑法》恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌，正式將陳之漢提起公訴。

圖／民眾檢舉「館長」 陳之漢在直播中發表涉及暴力與威脅國家元首的言論，館長今日遭新北檢起訴。（資料畫面）

檢警調查指出，陳之漢於去年10月5日晚間直播時，針對時事議題發表談話，內容出現「武統」、「精準打擊」、「斬首」等語句，並多次提及對總統 賴清德 的人身威脅用語。檢方認為，相關言論已涉及對國家元首生命安全的恐嚇，也可能危及公共安全，隨後有多名觀眾報警處理。

案件曝光後，刑事局通知陳之漢到案說明，並移送新北地檢署複訊，檢方當時裁定以15萬元交保。陳之漢事後曾對外表示，相關言論只是與網友間的情緒性對話，否認有恐嚇或煽動暴力的意圖，認為遭外界過度解讀。

不過，檢方指出，陳之漢身為具高度關注度的網路意見領袖，明知其言論具有相當影響力，仍在公開直播中發表涉及暴力及威脅性內容，已難認為屬合理評論或受言論自由保障。檢方也強調，國家元首的工作與行程場域往往聚集大量民眾，相關言論一旦流傳，足以引發社會不安與公眾恐慌。

新北地檢署因此認定，陳之漢行為已涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪，以及第305條恐嚇危害安全罪，依法提起公訴，後續將由法院進行審理。

