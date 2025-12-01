館長直播喊「與我無關」切割黃國昌？畫面瘋傳…原話曝光

政治中心／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢，近日在直播中證實，正規劃將健身事業跨足中國大陸市場，首站鎖定福建廈門。然而，近日館長在直播中被問到民眾黨黨主席黃國昌時，被傳突然喊出「從此以後，我陳之漢與黃國昌無關」，更強調若要出來選立委，自己有自信可以當選，被質疑切割，不過原話也曝光了。

黃國昌日前率黨團到日本訪問，並於28日晚間返台。（圖／記者楊士誼攝影）

館長日前在直播被問到黃國昌時直言，「黃國昌他做他的，我做我的，我也不懂你們為什麼一定要來問我這個問題。身為一個政黨，他要去訪誰那是他們民眾黨，我有我要過的生活、他們黨有他們要過的生活、國民黨有他們黨要做的事情」。未來若是藍白開口，選舉他都會支持。

館長也提到，若是要出來選立委，他很有自信可以當選，就連成立政黨都很簡單，至於跟黃國昌「有些理念他跟不上，他的想法我跟不上」，也強調雙方作風不同「他認為我不該這麼做，我認為他不該這麼做，那都沒有關係，他做他的，我做我的，他做什麼關我什麼事，而我做什麼也不關他的事」。

館長表示，自己當初就講過「我陳之漢跟黃國昌無關，我去中國大陸做的每件事，你帶種就直接找我，在網路上開戰，你問黃國昌幹嘛？我愛中國又不是他愛中國。我陳之漢做的事情，一人做事一人當，小丁做事小叮噹」。

影片曝光後，迅速被轉發到Threads討論「館長臭屁喊：選立委絕對當選，避免舔中連累民眾黨，開始切割黃國昌了？」，引來網友留言，「黃國昌靠自己都選不上立委了欸！他直接選一個給我看看」、「拜託你出來選」、「講臭屁一點，他要選哪一區」。

