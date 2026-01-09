館長直播嗆斬首 恐嚇罪起訴

「館長」陳之漢去年10月5日晚間直播時，公開講出「把賴清德的狗頭斬下來」，遭網友舉發。新北地檢署9日依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪起訴。（本報資料照片）

網路直播主「館長」陳之漢，去年10月5日晚間直播時，公開講出「把賴清德的狗頭斬下來」，遭網友舉發。陳之漢喊冤，只是回應網友留言，沒有恐嚇的意思，但新北地檢署認為，陳之漢惡意延伸新聞報導所用軍事術語「斬首行動」為砍下賴清德總統首級，危害公安及總統生命安全，9日偵結依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪起訴陳之漢。

去年10月5日晚間9時，陳之漢於Youtube「館長惡名昭彰」頻道直播表示，「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」。許多網友看不下，氣憤的向警方檢舉。刑事局蒐證報請新北地檢署指揮，依煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全罪嫌偵辦，檢方複訊後諭知15萬元交保。

陳之漢交保後稱，當時沒有恐嚇的意思，也沒辦法叫解放軍來打台灣，僅是回應網友留言。他質疑，「有人幫黃國昌辦喪禮、拿蔣萬安死亡照，說要砍江啟臣的頭」，卻沒半個人被辦。一般恐嚇案件都是到派出所、分局說明，卻硬要他來刑事局，「刑事警察局好大，我好怕」。

他更痛罵民進黨沒有言論自由，「什麼案子辦得最勤？反對民進黨的案子，只要你站在民進黨對立面，辦案速度就是這麼快。」昨日獲悉被起訴後，他在臉書發文「被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的」。

新北檢起訴指出，陳之漢明知直播有大量支持者及反對者觀看，竟將新聞報導所用軍事術語「斬首行動」，惡意延伸成將賴清德總統頭顱砍下的具體犯罪行為，已超脫一般社會大眾所認知範圍，且明確表達「把賴清德的狗頭斬下來」，所為逾越社會相當性，難認仍受言論自由保護。

新北檢表示，陳之漢明確表達他的政治立場，身為知名網紅，具有相當程度渲染力，直播言論顯然足以使一般人心生畏懼，並不因為總統身分而有所不同。國家元首工作處所或所到處所，時常有人潮聚集，若他於該場所攻擊國家元首，即有可能將造成嚴重傷亡或財產損失，該訊息一旦為公眾知悉，勢必造成公眾恐慌。

新北檢說，有多位民眾具狀檢舉，陳之漢言行已構成恐嚇公安，行為已非言論自由保護範疇，屬刑事不法行為，9日依恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪起訴。