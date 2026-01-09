館長直播嗆"斬首賴清德" 新北檢今起訴反遭嗆

社會中心／綜合報導

網紅"館長"陳之漢，去年在直播中，多次發表〝武統〞言論，甚至還說〝要對總統賴清德斬首〞，下場就是被檢警約談偵辦，今天（9日）新北地檢署依涉嫌〝恐嚇公眾〞，以及〝恐嚇危害安全〞等罪，起訴陳之漢，沒想到，他還發文嗆說，〝被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體〞，完全沒有把刑法放在眼裡。

去年10月5號，網紅館長陳之漢在直播時，語出驚人的這番話，被認為要對國家元首不利，明顯逾越法律紅線，新北檢9號也依涉嫌恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌，將他起訴。

網紅"館長"陳之漢：「我們在台灣嘛，我們不希望戰爭，結果我在保護台灣人。」

回顧整起事件，當時館長被偵辦後，裁定以15萬元交保，但他卻說，自己只是在唸網友留言，還質疑，檢警偵辦自己速度相當快，但就算他再怎麼喊冤，看在律師眼中，違法就是違法。





律師陳君瑋：「（陸委會）修有關於國安法，跟兩岸關係人民條例，針對武統言論要處罰，這件事情引起國民黨很多人的撻伐，說你這侵犯言論自由，言論自由不是無限上綱。」

檢方認為，陳之漢把新聞報導，所用的軍事術語"斬首行動"，惡意衍伸成，將總統頭顱砍下的具體犯罪行為，已經逾越社會相當性，難以認定，仍受言論自由之保護。另外，國家元首工作或所到處，時常有人潮聚集，一旦發生攻擊，可能造成嚴重傷亡或財產損失，也勢必造成公眾恐慌，加上有10份民眾的檢舉文，已經構成恐嚇公眾安全。





律師陳君瑋：「（另外）恐嚇公眾老百姓，就如果中國你跟我統一，如果不統一我們歡迎中國用武力來解決，這件事情也是觸法。」

館長也發文表示，被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體，不是蓋的，但館長是不是忘了，一切的起因，就是因為他的一張嘴。

