館長直播回應「10年前騷擾」：這麼委屈還回公司月領8萬？

直播主「館長」陳之漢近日遭前員工李慶元毀滅式爆料，PO出多段關於金錢糾紛的錄音、對話紀錄，還指控館長10年前逼當時員工小偉與館長的妻子發生性行為，館長今（15）日開直播否認。

館長資料照。（圖／中天新聞）

館長今天自直播中指出：「他們之前就跟我吵了很多次，過去我念在大家一起出來打拚，十幾年來不斷給他們錢，公司所有人都可以作證，他們坐領高薪，換好幾台車，爆點是今年6、7月，我說換車不要換那麼好的，他們就爆炸了，這次爆料PO了一大堆錄音，只PO對自己有利的，恐嚇的、要錢的都不PO出來。」

館長指出：「說10年前性騷擾？根本李慶元、小偉一個乩童、一個桌頭兩個在演，跟我要錢2000萬，說有我的A片，我手機以前確實有放自己的A片，但是這些東西誰有辦法辨別真偽？如果你當時候那麼委屈，為什麼曾經拿了60萬元離開公司1年，又回來公司做1年？月領8萬元，整天不做事呆在那邊玩遊戲、看網頁、看股票，還給他1台奧迪，如果10年前這麼委屈，怎麼還能在公司月領高薪？我性騷擾他？他來我家跟我老婆做愛？反正法律的事情我們都交給律師。」

館長說明：「之前有一個股東，現在沒有股了，他說公司現在經營這麼不善，就是因為我玩政治，說我要負責，要賠他們錢，不然他們就去爆小偉的料，事情順序就是這樣。」

