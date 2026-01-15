館長直播崩潰喊冤案！網友不買單怒刷「一路好走」嘲諷爆表

記者林宜君／台北報導

館長直播喊冤。（圖／翻攝自YT @館長惡名昭彰）

話題網紅館長近來風波不斷，直播言論屢屢引爆爭議。日前他再度開直播，情緒激動喊冤，直指自己被起訴捲入的是「冤案」，沒想到言論曝光後，網路風向瞬間翻轉，留言區更出現大量諷刺聲浪，甚至有人冷回「一路好走」，再度將他推上輿論浪頭。館長近日於直播中情緒失控，對著鏡頭大喊自己遭到不公平對待，直言「斬首事件」是「冤案」，強調外界對他的指控完全扭曲事實。他一邊訴苦，一邊抨擊輿論與司法環境，語氣激烈，試圖為自己爭取支持。

廣告 廣告

直指自己被起訴捲入的是「冤案」，沒想到言論曝光後，網路風向瞬間翻轉。（圖／翻攝自東大扯淡事YT）

強調外界對他的指控完全扭曲事實。（圖／翻攝自東大扯淡事YT）

不過，這番喊冤並未成功扭轉風向，相關片段在社群平台瘋傳後，網友留言反而更加辛辣，也有人嘲諷回應「一路好走」，「什麼時候去土城」、「還在硬拗」甚至質疑館長過去高調發言，如今卻反過來喊冤，認為是「自作自受」。事實上，這並非館長首次因直播內容引發高度爭議。

相關片段在社群平台瘋傳後，網友留言反而更加辛辣，有人嘲諷回應「一路好走」。（圖／翻攝自東大扯淡事YT）

「什麼時候去土城」。（圖／翻攝自東大扯淡事YT）

因在直播中語出驚人，公開提到要「斬賴清德」，相關言論當時即引發社會譁然，也遭外界質疑已越過言論分際。雖然事後館長解釋只是情緒性發言，並非實際行為，但仍被不少網友點名翻舊帳，認為他如今喊冤缺乏說服力。隨著爭議持續延燒，館長的直播言論也被視為「話題製造機」，支持者與反對者各自表態，形成強烈對立。有人認為他敢說敢嗆，是被針對的受害者，也有人直言，長期以極端言論吸引關注，如今面對反噬並不意外。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

龍劍笙81歲再演李後主！專場票開賣即秒殺 網友驚喊：比GD票難買

戲裡是詐騙集團首腦！鍾欣凌LINE被盜 急發文：叫你拍裸照的那個不是我

只拿1元贍養費就走人！三級片豔星淨身出戶離婚2年 霸氣宣告重返螢光幕

法律戰未歇又爆新雷！朴娜勑認了「拜託過兩次」代拿處方 認錯仍挨轟

