館長直播帶貨業績疑大跌！撈人民幣反遭中網嘲諷

娛樂中心／楊佩怡報導

網紅館長（陳之漢）近年多次造訪中國，言語中一口一個「同胞」、「祖國」之餘，不忘積極西進擴展事業版圖，選在中國福建省廈門設立電商公司，挑戰「直播帶貨」撈人民幣。然而，近日YouTube與社群平台上出現如「九醬」、「東大扯蛋事」等一系列評論頻道，透過剪輯館長過去支持台獨與現今親中的言論對比，揭露其立場矛盾。這些影片更特別針對他在中國粉絲面前「賣慘哭窮」，卻不願移居中國的行為進行諷刺，直指其直播帶貨背後的投機形象。

館長近年來政治立場狂變，外界形容他是「政治變色龍」。（圖／翻攝「 館長惡名昭彰」YouTube）

立場反覆引發兩岸網友負評 諷刺：共同撻伐的橋樑

根據《鏡週刊》報導，館長近幾年來政治立場不斷轉變，在綠、藍、白、紅各個陣營間跳轉，被外界形容是「政治變色龍」；與此同時，YT頻道上出現了不少評論館長的頻道，像是「九醬」、「小喵看一看」、「黑頭老師」等。頻道透過將館長早期堅定支持台獨的發言，與現今向中共示好的直播片段進行殘酷對比，揭露館長一方面在鏡頭前哭窮、向中國大陸網友賣慘以換取關注，另一方面卻毫無移居中國意願的虛假面目。網友甚至嘲諷，館長號稱要搭起兩岸橋樑，結果卻成了兩岸網友「共同撻伐他」的橋樑。

近期YT出現不少評論館長頻道，也引來不少中國網友留言批評館長。（圖／翻攝自YouTube）





赴中帶貨業績成謎 抖音數據疑似遭封鎖

而這些影片也引來不少對館長看不下去的中國網友評論，「身為多年館粉，至從他開始舔共就看不下去了，舔著舔著都不敢作自己，一直吹大樓很多很棒，又不敢講大樓多但平民百姓住不起，都住大樓裡面的巷子裡」、「館長一招得志，語無倫次」、「就變色龍，立場變變變」、「館長真噁心，明明就是要騙人民幣，還說的那麼冠冕堂皇，14億人都支持你，怎麼最近一直看到你說沮喪的話，不是很勇敢嗎？怎麼現在很孬」。近日赴中發展、直播帶貨的館長更是被網友發現，業績越來越下滑，《鏡週刊》指出不少人好奇他在2025年12月27日的首場中國直播帶貨成績，但並沒有任何平台將數據秀出來，讓外界推測其銷售業績可能極其慘淡。

館長曾在直播中坦言，他如果有能力，就不會去中國直播帶貨。（圖／翻攝「 館長惡名昭彰」YouTube）





知情人士爆料：財政吃緊 館長坦言「排斥帶貨」

還有網友發現，館長近期在直播中的表現，與過去完全不同，缺少了興致與當初的鬥志。館長還曾在直播中大嘆：「如果我今天真的好過、真的有這份能力，相信我，我絕對不會去中國帶貨直播，我也不想去」。知情人士向《鏡週刊》爆料表示，館長一貫的作風是將三分的成績誇大解釋成九分，因此當他現在表現得語帶保留、態度消極時，事實通常比他口中說的更糟糕。從他近幾次的直播表現可以推論，2025年底那場帶貨不是血本無歸就是持平，這讓他現在感到興致下降，甚至開始公開表示自己其實非常排斥直播帶貨這件事。

原文出處：館長赴中國直播帶貨業績疑大跌！想撈人民幣「反遭中網嘲諷」：真噁心

