館長直播帶貨驚見「中國威士忌」 新北市財政局收檢舉調查中

館長直播中秀出將帶貨的中國商品，其中一項為威士忌。（翻攝自館長惡名昭彰YT）

網紅「館長」陳之漢日前直播時秀出將帶貨的中國商品，其中包含威士忌與酒杯禮盒，遭網友質疑涉違《菸酒管理法》並檢舉。新北市財政局回信指出，因同案已有多人檢舉，案件已進入行政調查處理程序。

館長1月22日在YouTube頻道直播時，展示多項自中國、準備帶貨的商品，除牙膏、洗面乳等日用品外，他也在鏡頭前拿出中國威士忌禮盒，宣稱價格「台灣絕對沒有」，並附贈酒杯與酒壺，強調商品便宜又實惠，相關畫面隨即在網路引發熱議。

由於直播中疑似涉及網路販售酒類、未標示酒類警語，且國外酒品依法不得轉售，不少網友質疑恐違反《菸酒管理法》並向主管機關檢舉。前桃園市議員王浩宇也於1月23日發文直指館長「在網路上賣中國的酒」，已提出檢舉，指出相關行為最重可處50萬元罰鍰。對此，館長當天再度開直播反駁，聲稱展示的並非酒品，而是「空瓶裝紅茶」，並強調自己並未在台灣販售酒類。

由網友為打臉館長言行所創的臉書粉專「噁名昭彰」1月31日公開新北市政府財政局回信內容，信中指出，針對YouTube平台直播販售酒品且未標示警語、涉嫌違反《菸酒管理法》一案，因同一案情已有他人檢舉，目前已進入行政調查處理程序。後續是否構成違法，仍有待主管機關進一步調查認定。

★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。





