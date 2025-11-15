館長直播強忍眼淚！認了抱著老婆「哭得像孩子」
網紅館長（陳之漢）遭元老級員工「大師兄」李慶元爆料，要求資深員工小偉拍私密照，而老婆也遭捲入事件中，今（15）晚館長在直播中強忍淚水「我真的不想流淚」，坦言和老婆說這件事的時候，抱著老婆哭了，而且「哭得像個孩子。」
館長在直播中表示，「唉呀，給點面子嘛，不要再扯我老婆，我老婆真的是無辜的啦，相信阿館啦，那天回去抱著她哭，說老婆對不起，把妳扯到這件事情當中。」說到此處突然停住坦言，「我真的不想流眼淚，我先整理一下情緒。」
館長說道，「我老婆還說沒關係，她叫我要堅強，我反而被我老婆安慰，叫我要堅強，她說這些人今天這樣對你，你對他們這麼好，現在你知道了齁」，館長坦言，老婆過去常罵他對人太有義氣，但他都講不聽，「那天抱著老婆哭，她還安慰我，她都沒哭。」
館長老婆說，現在最重要就是把小孩顧好，也希望館長顧好身體健康，因為小孩還小，希望他可以好好度過這一關，不要被心情影響。館長坦言，老婆真的是非常好的人，沒有什麼名牌包、不愛慕虛榮，老婆只知道她是爭議人物，默默站在他後面，「反倒是我哭得像個孩子。」
至於為何會這麼難過，館長說，是因為老婆被拿出來利用恐嚇，導致他真的無法和老婆開口，最後基於尊重還是跟老婆開口說，對方稱有她的不雅片以此做為威脅。館長坦承，講到家庭他真的比較難過，即使他中槍、被人辱罵都沒關係，只是對老婆而言，她每天顧小孩，真的很愧疚，老婆反而安慰他說，把網路關掉就什麼都看不到了。
針對小偉指控拍私密照，館長也反擊稱「如果你當時候那麼委屈，他中間離開公司一年拿了60萬走，他說他需要錢我們還是給他60萬，最近又回來一年，整天待在那邊一個月八萬，我們會計部都可以作證他整天甚麼事都沒做，坐在那邊玩遊戲、看股票，我們公司所有人都知道他不做事，還給他一台名車，這麼委屈，10年前我對他這樣，他怎麼還能夠在公司月領高薪？現在跟我講，我性騷擾他」，並強調法律的事情會交給律師。
