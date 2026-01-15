館長直播狂言中國治安最好！台灣每個人都買得到槍 網酸：7-11有賣？

記者林宜君／台北報導

網紅「館長」陳之漢在2025年底直播中談及兩岸治安差異，直言「中國大陸沒有幫派，台灣到處都是幫派，槍也四處買得到」。（圖／翻攝自hxcb188 虎虎TikTok）

話一出口立刻炸鍋！網紅「館長」陳之漢在2025年底直播中談及兩岸治安差異，直言「中國大陸沒有幫派，台灣到處都是幫派，每個人都買的到槍」，相關言論迅速在網路延燒，掀起正反兩派激烈論戰。

館長在直播過程中直言台灣「幫派四處都是」。（圖／翻攝自hxcb188虎虎TikTok）

甚至還補上一句四處都有槍「每個人都買的到槍」。（圖／翻攝自hxcb188虎虎TikTok）

館長直言「中國大陸沒有幫派，中國大陸治安最好」。（圖／翻攝自hxcb188虎虎TikTok）

館長在直播過程中聊到治安與社會問題時，脫口表示「中國大陸沒有幫派，中國大陸治安最好」，反而是台灣「幫派到處都是」，甚至還補上一句四處都有槍「每個人都買的到槍」，語氣相當直接。引發高度爭議。不少網友聽完後立刻開轟，質疑館長說法過於誇張，紛紛反問：「7-11買的到？」、「無言」、「聽你在泉」、「聽你在喇叭」、「越來越討厭館長」、「治安最好？」，嘲諷意味十足。也有人直言，相關說法與實際狀況明顯不符，認為館長為了直播效果講得太過火。

不過，也有支持者替館長緩頰，認為館長想表達的重點並非字面意思，而是批評台灣黑幫問題長期存在、社會對暴力事件的容忍度過高，卻被外界刻意放大解讀，導致焦點失焦。隨著爭議擴大，相關關鍵字迅速登上社群熱搜，不少網友翻出館長過去談論治安、黑道與司法的發言比對，質疑館長立場前後是否一致，也讓這段直播言論演變成一場網路論戰。

