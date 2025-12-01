館長直播疑切割黃國昌？遭網瘋傳…原話曝光！
娛樂中心／李筱舲報導
網紅館長（陳之漢），不久前才透漏未來可能會赴中國開設健身房，並開設電商做直播帶貨。沒想到，近日在直播時被網友問及黃國昌的議題，館長直接表示：「我有我要過的生活，他們黨有他們要過的生活」，並提到如果要出來選立委，他絕對有自信可以當選。而這段直播也迅速引發網友熱議。
館長於上月29日直播時，被網友問及黃國昌相關議題，也直面做出回應。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）
館長於上月29日直播時，被網友問及黃國昌相關議題，館長直面回應：「黃國昌他做他的，我做我的，我也不懂你們為什麼一定要來問我這個問題。身為一個政黨，他要去訪誰那是他們民眾黨（的事），我有我要過的生活、他們黨有他們要過的生活、國民黨有他們黨要做的事情。」並強調自己現在要做的，就是要去中國，繼續在台灣製造影響力，只要是藍找我 白找我，選舉的時候我會支持。
館長（右）於直播中被問及黃國昌（左）一事，表示：「我有些理念，他跟不上，他的想法，我跟不上」，每個人的作風不同。（圖／翻攝自臉書粉專《黃國昌》、翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）
館長接著表示：「政治人物都有自己的利益考量，我管不了他們，我也沒選一個什麼，如果我今天要出來選立委，我絕對有自信可以當選，甚至我今天要成立一個黨，講臭屁一點，那也是簡單的事，因為我心繫台灣、心繫中國。」提到黃國昌，館長則直言：「我有些理念，他跟不上，他的想法，我跟不上，我認為他不該這麼做，他認為我不該這麼做。」並表示每個人的作風不同，還引用毛澤東的話「團結一切可以團結的」。他強調「我一人做事一人當。我陳之漢做的事情就是我自己做的事」，所以要問黃國昌的事去問他，他才是黨主席。
直播影片曝光後，被一名網友放上Threads上討論，引發網友熱議。（圖／翻攝自 Threads ＠klkime）
直播影片曝光後，被一名網友放上Threads上討論，內文寫道：「館長臭屁喊：選立委絕對當選，避免舔中連累民眾黨，開始切割黃國昌了？」貼文也引來許多網友留言：「這麼快就割第二個喔」、「黃國昌靠自己都選不上立委了欸！他直接選一個給我看看。」、「什麼年代了還在毛主席」、「他這人就是靠臭屁起家的啊」、「選！快選！不要交個保證金都要找金主」。
原文出處：館長直播公開與黃國昌劃清界線？網瘋傳「開始切割了」…原話曝光
