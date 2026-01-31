館長直播秀「中國酒」預告要賣！慘遭檢舉 新北財政局：已進入行政調查程序

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近來多次發表親中言論，並赴中國直播帶貨，舉止引發爭議與關注。近日他在個人YT直播中拿出一組中國威士忌禮盒宣傳，強調開出價格「台灣絕對沒有」，遭質疑疑似違反《菸酒管理法》，已有多名民眾向主管機關檢舉。今（31）日有臉書粉專透露，新北市政府財政局回信證實，該案已正式進入行政調查處理程序。

網紅「館長」陳之漢近日在個人YT直播中拿出一組中國威士忌禮盒宣傳，遭質疑違反《菸酒管理法》，被網友檢舉。（圖／翻攝YT／＠館長惡名昭彰）

館長於1月22日在YouTube頻道「館長惡名昭彰」直播，介紹多項從中國批來的商品，包括牙膏、洗面乳等，後段則在鏡頭前展示中國酒商推出的威士忌禮盒，並規劃以兩瓶一組方式販售，還強調價格「台灣絕對沒有」，同時附贈酒杯與酒壺，大讚商品便宜又划算。畫面曝光後，立刻引發網友質疑，認為國外攜帶回台的酒類不得轉售，且網路平台依法不得販售酒品，直播中也未依規定標示酒類警語，恐怕觸法。

前民進黨桃園市議員王浩宇23日在社群平台發文指出，網路販售酒品恐違反相關法規，已向主管機關檢舉，最重恐面臨50萬元罰鍰。館長同日再度開直播反駁，強調「那個不是酒」，聲稱只是用空瓶裝紅茶，並辯稱並未打算在台灣販售，痛批「青鳥」刻意檢舉他，「就是要弄死我」。

臉書粉專「噁名昭彰」今日貼出新北市政府財政局回信，內容指出，有民眾於1月27日向財政部國庫署檢舉YouTube平台直播網路販售酒品且未標示警語，涉嫌違反菸酒管理法一案，「因同一案情已有多人檢舉，目前已進入行政調查程序。」

◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。

