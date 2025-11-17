館長直播突喊脖子痛！激戰黃國昌「肉搏畫面」曝光

娛樂中心／綜合報導



網紅「館長」陳之漢日前遭健身房前員工爆料，指控他涉嫌職場性騷擾，投資黑幕等多項問題。館長連3天直播公開駁斥，反爆料3人的「勒索、霸凌」黑歷史。昨（16日）直播中PO出與民眾黨主席黃國昌的「肉搏對決」，突喊脖子痛，更公開喊話「被（你）勒的是我，你臉這麼猙獰幹什麼？」。





館長與民眾黨主席黃國昌的柔術對決，全程激烈纏鬥，黃國昌瘋狂猛攻，奮力到緊緊皺起臉部。（圖／翻攝館長臉書）

館長昨（16日）晚間先曬出與民眾黨主席黃國昌的柔術對決影片，「國昌老師訓練一週年，今天被國昌老師弄到下巴快脫臼了，佩服他練了一年 真的很男子漢」。全程館長與黃國昌激烈纏鬥，黃國昌一上場就瘋狂猛攻，在後方雙手勒住館長脖頸，往後摔倒在地後，奮力到緊緊皺起臉部。尾端還出現類似公主抱的畫面，黃國昌一手環住館長脖子，一手抬起館長左腳，對決結束後黃國昌還虧館長像「一塊放在砧板上的肉，看人家要怎麼搞你，毫無招架之力。」。

黃國昌類似公主抱館長，網友全笑倒歪樓。（圖／翻攝館長臉書）

影片一出，網友看完全歪樓，笑喊「男上加男」、「強人鎖男、男上加男、左右為男」、「這是可以免費看的嗎？」、「左右為男進退兩男」、「這個感覺不簡單欸！好男喔！」、「情況變得男以理解，男上加男」、「男分男捨」、「怎麼鎖人的臉，比被鎖的還痛苦的感覺」。

館長直播突狂喊脖子痛，還公開喊話黃國昌「被勒的是我欸！你的臉看起來很像我在勒你」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

館長昨（16日）開直播時，也提到此事，甚至當場播放影片。館長表示去驗收黃國昌，來了一場柔術，不斷摸著脖子強調非常疼痛「因為一直被他勒，所以我脖子很痛，我脖子真他X的痛」，還公開喊話「被勒的是我欸！你（黃國昌）的臉看起來很像我在勒你」。

















原文出處：館長直播竟「狂喊脖子痛」！曬「激烈肉搏片」喊話黃國昌：你猙獰什麼？

