館長直播突賣中國酒！「自己檢舉自己」粉專發文好開心

網紅館長（陳之漢）在YouTube直播販售中國威士忌被檢舉。（圖／翻攝自館長臉書、YouTube）





網紅館長（陳之漢）去年旅中後，成為了「親中網紅」，除了發表親共言論，也會在中國平台直播帶貨。豈料。上月22日在YouTube直播開始宣傳中國威士忌的販售相關言論，直接讓他收檢舉信。

館長在自己的YouTube頻道「館長惡名昭彰」直播時候，無預警宣傳起中國批發來的酒，還在鏡頭大方展示，更表達自己賣的價格在台灣絕對便宜，還會送上酒杯、酒壺。

不過《菸酒管理法》有規定，國外帶回的酒禁止轉賣，網路也不能販賣酒品，更何況館長直播時候連酒類警語都沒有上，因此直接被網友檢舉，但館長又說拿出的威士忌，只是酒瓶裡面裝紅茶，更沒有要販售，直指青鳥要弄死他。

果不其然在大眾的檢舉下，館長在粉專「噁名昭彰」曬出一封新北市政府財政局的郵件，主要他自己也跑去檢舉自己，因此收到了「同一案情已有他人檢舉，該案目前已進入行政調查處理程序」的回信，配文還寫下：「大家收到這封信了嗎？可以去信箱翻看看，只是大家也太踴躍了，我沒機會了。」

