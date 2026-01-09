館長直播自封「網路領袖」！喊自己巨大、持久、面相好

娛樂中心／張予柔報導



網紅「館長」陳之漢近年頻繁前往中國，言語中常提及「同胞」、「祖國」，同時不忘積極拓展事業版圖。他在中國福建廈門設立電商公司，準備挑戰「直播帶貨」撈人民幣。近期他在直播中自稱「全台灣流量最好的三個人之一」，並強調自己的體格、持久力和面相好，作為意見領袖自豪。這番話立即引發網路討論與批評，許多網友留言吐槽「家裡沒鏡子？」、「網路領袖？哪來的勇氣？」。









館長在直播中自稱是「網路領袖」、「全台灣流量最好的三個人之一」。（圖／翻攝自 Youtube頻道《九醬》）

館長強調自己的體格、持久力和面相好。（圖／翻攝自 Youtube頻道《九醬》）





館長對于朦朧的評論，在網路上引起大量網友討論，引起部分觀眾不滿，有中國網友在館長直播帶貨後後大量申請退貨。（圖／翻攝自 Youtube頻道《自全民話燒》）

除了自誇言論，館長先前對中國男星于朦朧的評論，也引發中國消費者大量退貨潮。有網友指出，館長在直播帶貨後，不少商品被退回，網友戲稱「退貨排山倒海」，甚至有人直言「退貨就是爽」。據媒體報導，館長在中國的直播首秀中，20分鐘內賣出大量商品，銷售額傳出破百萬人民幣，但業界人士表示，中國直播帶貨環境存在刷單和流量操作，實際出貨與退貨情況難以完全掌握。





館長的自我吹捧言論，以及對於朦朧事件的相關評論，引發網友高度關注與強烈批評。（圖／翻攝自 Youtube頻道《自全民話燒》）

館長的自我吹捧言論，以及對於朦朧事件的相關評論，引發網友高度關注與強烈批評。不少人直言其言行過於高調，留言怒轟「你算什麼東西」、「館長政治領袖？果真是人不要臉天下無敵」、「蠻垃X的，一直舔又不拿對方身分證，笑死」，更有人諷刺「怎麼會有人這麼不要臉，把自己塑造成偉人、民族救星」。至於館長針對于朦朧的評論，也讓許多網友不滿反擊，紛紛回嗆「館長還呸」、「你這個肉呆」，批評聲浪不斷。

原文出處：館長喊「同胞、祖國」進軍中國！直播自封「網路領袖」遭酸：不要臉天下無敵

