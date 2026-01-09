館長直播談武統嗆「斬首賴清德」 新北地檢署認足以引發恐慌起訴了

知名網路直播主「館長」陳之漢，因在 YouTube 直播中談及兩岸議題時，發表涉及「武統」、「斬首」等言論，並點名要將總統「狗頭斬下來」。對此，新北地檢署今（9日）偵查終結，認定相關言詞已構成恐嚇公眾及恐嚇危害安全，依法提起公訴。

「館長」陳之漢。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

本案由新北地檢署檢察官指揮刑事警察局及新北市警察局林口分局偵辦。

起訴書指出，陳之漢係暱稱「館長」之YouTube網路直播主，經營「館長惡名昭彰」頻道，於民國114年10月5日21時許，在其住所內，上網連接影音平臺YouTube，在不特定之多數人得共見共聞之「館長惡名昭彰」頻道，以「周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12 年」之標題公開直播。

起訴書指出，「館長」明知直播內容將有大量支持者及反對者觀看，所為言論將直接或間接傳遞至全國人民及總統周知，竟基於恐嚇公眾及恐嚇危害安全之不確定故意，於上開時地，先發表「那如果明講，選甚麼選館長你不用擔心啊，咱們就武統，27年就甭選了，你叫他們表態，表甚麼態，過去都一樣，一個不留，精準打擊，斬首，你別怕」、「Ok啊我不會怕」、「兄弟，I等you啊」、「真的也好啊」、「兩岸一家親，我們都是中國人，我給你挺，你是我的兄弟」等語，暗示支持武力犯臺。

起訴書續指，「館長」復發表「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟，I等you啊」、「我日也思夜也思啊」等語，刻意在「武統」議題上，將近日新聞報導中「中共演練對臺斬首行動」，衍伸為將總統賴清德首級砍下，以此惡害傳達予社會大眾及總統，致生危害公安及總統生命安全。嗣經多位觀眾報警，而查悉上情。

起訴書認為，「館長」言論顯然足以使一般人心生畏懼，自不因總統身分而有所不同。又國家元首工作處所或所到處所，時常有諸多人潮聚集，苟被告於該場所攻擊國家元首，即有可能將造成嚴重傷亡或財產損失，該訊息一旦為公眾所知悉，勢必造成公眾恐慌。

起訴書還言明，多位民眾具狀檢舉，有民眾檢舉文10份在卷可參，亦已構成恐嚇公安無疑。檢察官據以論斷，認「館長」之行為，已非言論自由保護之範疇，而屬刑事不法行為。

