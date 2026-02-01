館長直播賣中國酒「最重恐挨罰50萬」 新北市府發聲了

館長在直播宣傳中國威士忌。（翻攝自YouTube@館長惡名昭彰）

網紅「館長」陳之漢近日於直播中表示，將於台灣以直播帶貨的模式販賣商品，還拿出中國威士忌禮盒宣傳，被認為違反《菸酒管理法》向政府檢舉。對此，新北市財政局表示，案件已進入行政調查處理程序。

館長1月22日直播中工商自己在中國批來的商品，諸如牙膏、洗面乳等，他甚至在鏡頭前拿出中國酒商的威士忌，「大家喜歡的東西來了啦，我上次賣的崍州的酒又來啦，2罐1組威士忌」同時展示附贈的玻璃杯與酒壺，「這個台灣沒有啊，這大陸的」「在台灣看不到這種價格，這東西又好又便宜」。

直播曝光後，有網友質疑館長在直播中賣酒，已違反《菸酒管理法》。前桃園市議員王浩宇也發文指出，「國外帶回的酒禁止轉賣，網路也不能賣酒。已檢舉，最重罰50萬」。事件持續延燒後，臉書粉專「噁名昭彰」31日曬出一張新北市財政局回信截圖，「可以去信箱翻看看，只是大家也太踴躍了，我沒機會了」。

新北市財政局表示，案件已進入行政調查處理程序。（翻攝自臉書@噁名昭彰）

新北市財政局的信件內容顯示「您於115年1月27日向財政部國庫署檢舉YouTube平台直播網路販售酒品且未標示警語，涉嫌違反菸酒管理法一案，因同一案情已有他人檢舉，該案目前已進入行政調查處理程序。」依《菸酒管理法》第46條規定，意圖轉賣私菸私酒者，可處3萬至50萬元罰鍰。

