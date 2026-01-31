館長直播賣「中國酒」遭檢舉 新北財政局：已進入調查程序

館長在直播中拿出有簡體字標籤的酒瓶，遭檢舉販售酒類，事後他表示裡面裝的是紅茶。翻攝YT「館長惡名昭彰」



網紅「館長」陳之漢將事業重心轉移到中國，還做起直播帶貨，近期卻在直播時拿出中國威士忌禮盒宣傳，網友質疑違反《菸酒管理法》向政府檢舉。對此，新北市政府財政局回信給網友表示，案件已經進入行政調查程序。

館長22日於YT頻道「館長惡名昭彰」直播，竟然在鏡頭前拿出中國酒商的威士忌禮盒，標榜他開出的價格「台灣絕對沒有」，還附贈玻璃杯及酒壺。畫面曝光後，立即有網友質疑國外帶回的酒禁止轉賣，網路也不能賣酒。另外，在直播中也未依規定標示酒類警語，已檢舉違反《菸酒管理法》，最重可罰50萬元罰鍰。

館長同日開直播辯稱「那不是酒」，而是用空瓶裝紅茶，強調沒有打算在台灣販售，痛批「青鳥」刻意檢舉，「就是要弄死我」。

臉書粉專「噁名昭彰」今天貼出新北市政府財政局回信，內容提到民眾向財政部國庫署檢舉Youtube平台直播網路販售酒品且未標示警語，涉嫌違反菸酒管理法一案，因同一案情已有他人檢舉，目前已進入行政調查程序。

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

