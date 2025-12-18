館長直播遭秒斷真相曝光！這「兩字」和觀看數被抓包 原因驚呆網友

記者林宜君／台北報導

館長開通了抖音與bilibili帳號，14日首度在抖音直播。（圖／翻攝自Youtube＠館長惡名昭彰）

「館長」陳之漢近期多次赴中國，並計畫在廈門投資健身房。館長也開通了抖音與bilibili帳號，14日首度在抖音直播時，觀看人數瞬間突破400萬，卻意外遭平台中斷，引發網友關注。

館長解釋，直播斷播原因與「驢肉」2個字有關。（圖／翻攝自抖音）

館長解釋，直播斷播原因與「驢肉」2個字有關。當時粉絲問他：「有沒有吃過驢肉？」館長回答「沒有」，直播立即被系統中斷。但館長澄清，真正原因是直播中一直報出實際觀看人數，平台為防虛假商業行為，只允許顯示10萬以上，系統偵測到後即自動斷播，並非大量檢舉。首次斷播後，館長嘗試復播，再次報出「405萬」人收看，同時在線人數30萬，直播又再度被系統中斷。

館長坦言，自己對平台規則尚不熟悉，目前只是試播，斷播屬正常現象，後續會與團隊持續了解規則，並與抖音溝通。（圖／翻攝自YT @館長惡名昭彰）

館長坦言，自己對平台規則尚不熟悉，目前只是試播，斷播屬正常現象，後續會與團隊持續了解規則，並與抖音溝通。館長強調，真正被檢舉的情況只有少數。館長表示，自己在中國直播全程無罵髒話，態度溫和，也收到了不少禮物。館長笑稱，這次斷播是「不小心觸規」，提醒粉絲了解平台規則的重要性，也讓大家見識到直播平台對商業行為與內容的嚴格監控。

