館長直播駁爆料！直言「青鳥攻擊的超級用力」 點名八炯：他不會放過這個機會

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

網紅館長（陳之漢）近日遭到3名元老級員工毀滅式爆料，消息一出引發各界譁然。對此，館長繼先前全盤否認後，今（15）日晚間他再開直播回應風波，他坦言「青鳥真的是攻擊的超級用力」。

網紅館長（陳之漢）今（15）日晚間再開直播回應風波，直言「青鳥真的是攻擊的超級用力」、八炯絕對不會放過這個機會。（圖／館長Youtube）

館長今晚針對「要求員工與館嫂發生性行為」等指控，在直播上逐一反駁。當他談及老婆時曾一度哽咽「我真的不想流眼淚，我老婆是非常好的人」，而對於及員工指控的多項爆料，館長不僅全數否認，更痛批「他們就是在毀我人設」。

廣告 廣告

此外，館長也坦言「青鳥真的是攻擊的超級用力」、「青鳥是直接說館長好噁心喔、館長怎麼樣」，並直言八炯（溫子渝）絕對不會放過這個機會，「他怎麼可能會放過這麼好的機會，民進黨嘛，他昨天都說要找民進黨的議員了」，還點出觀眾在直播留言區的一句話「誰沒過去」，感嘆自己的出身本來就不好，對此他無奈說道，自己講了2小時還是有人不理解他，那他也沒辦法。

更多FTNN新聞網報導

「他們就是在毀我人設！」 館長直播激動怒喊：不要交到這種朋友

「我真的不想流眼淚！」 館長直播談及老婆哽咽：很抱歉把她牽連進來

館長遭毀滅式爆料！逼員工拍下體、上老婆...8惡行曝光 小粉紅急聲援「批評3前員工」：人品夠差

