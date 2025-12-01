館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同

館長在直播中談及與黃國昌的政治理念問題。（圖／館長YT）





網紅館長陳之漢近日在直播中再度談及兩岸議題，他直球表示「我愛中國，而政治人物不敢說」，更強調自己支持「互信、交流，甚至最終和平統一」。在談到黃國昌近期訪日時，館長罕見強調「我們理念本來就不同，他做他的，我做我的」，明確切割兩人過去綁一起的政治立場。

館長指出，政治人物包括黃國昌、國民黨與民眾黨，都必須考量選票與利益，因此很多話不敢講、很多立場不敢表態。他表示「自己不屬於任何政黨，也沒有參與選舉，但反而更能明確表態兩岸立場」。他也提到，自己因為公開言論造成生意受影響、遭抵制，但仍認為「這代表我講義氣、我在乎台灣人民」。

館長在直播多次情緒激動，提及若當時32席立委全被罷免「台灣就等著打仗」，並表示自己為此承受巨大商業損失。他更透露這幾個月多次赴中國交流，稱之為「文化之旅」、「血緣之旅」，並在福建感受到強烈的閩南語文化認同，直言「福建人就是台灣人」，更自述因此改變了許多內心觀點。他也抱怨每逢兩岸議題，媒體就把問題丟給黃國昌，「我愛中國不是他愛中國，他想維持現狀，我想和平統一，理念本來就不同」。

館長多次強調，他與黃國昌早已沒有政治連結，兩人想法與路線都不同，「他做他的，我做我的」。他強調自己心繫台灣、安全與兩岸和平，甚至自信若要參選立委「絕對可以當選」。館長表示，他願意扮演兩岸橋樑，也願意為中華民族付出代價，他也再度強調在政治立場上跟黃國昌「解綁」，直言「我陳之漢做的事，我自己扛」。

