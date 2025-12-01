館長真的捐了！粉專曬匯款明細 助香港宏福苑重建家園

香港宏福苑近日發生重大火災，造成多名居民傷亡，社會各界對此事件表達深切哀悼。網紅「館長」陳之漢日前在社交媒體上發文，表示以個人名義捐款一百萬港幣（約台幣4036621元），並呼籲香港同胞共同努力，重建家園。「館長」在貼文中提到：「香港同胞加油！天祐香港」，展現對受災者的支持與鼓勵。然而，12月1日下午5時許秀出匯款單，證明說到做到！

網紅「館長」陳之漢在社交媒體上發文，表示以個人名義捐款一百萬港幣，並呼籲香港同胞共同努力，重建家園。（資料照／中天新聞）

隨著火災事件的發展，許多網友也在社交平台上發表看法，強調愛心無國界，並希望社會能夠團結一致，幫助那些受到影響的人。這場火災不僅引起了媒體的廣泛報導，也讓人們重新思考社會互助的重要性。火災發生後，當地政府及相關單位迅速展開救援行動，並提供必要的支援與安置措施，以幫助受災居民渡過難關。未來，社會各界的捐款與支持將成為重建的關鍵。

