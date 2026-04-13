館長瞎扯「移工公司都民進黨開的」 他曝藍委辦公室執行長才是真老闆

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政治中心／施郁韻報導

網紅「館長」陳之漢稱「移工公司全部都是民進黨開的」。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

勞動部計畫最快於今年底引進首批印度移工，引發社會熱烈討論。藍白跳出來喊反對，甩鍋給民進黨，遭到抓包當初有多名藍委提案支持；網紅「館長」陳之漢更稱「移工公司全部都是民進黨開的」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，國民黨立委鄭正鈐辦公室的執行長才是真正開移工仲介公司的人。

張育萌13日在臉書發文表示，，館長陰謀論鬼扯「移工公司全部都是民進黨開的」，因此他直接點名，真正開移工仲介公司的是鄭正鈐辦公室執行長。「我來告訴館長，真正開移工公司的人長什麼樣子。國民黨立委鄭正鈐，國會辦公室執行長叫陳昭彰。這位老兄是個狠角色，在國會工作不夠忙，還要同時當個董事長，公司叫做『台力人力國際有限公司』（從台灣公司網查，陳昭彰是經理人）。」

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張育萌提到，去年國民黨在凱道的反罷免活動，超多越南移工戴鄭正鈐帽子參加，鄭正鈐事後鬼扯稱他們是「外籍配偶及第二代」，說謊不打草稿。「鄭正鈐是民進黨嗎？還是鄭正鈐辦公室主任是青鳥？」

張育萌說「整天洗『失聯移工10萬大軍不先抓』的藍白小草，理性科學看一下數字——2022年：移工失聯率是5.96%。2023年：4.2%。2024年：3.6%。直到去年降到3%。我沒有要背書『印度移工』政策，但看王鴻薇和網軍整天偷換概念，真的越看越不爽。先釐清事實，從來沒有『10萬印度移工大軍』要來。現在就是『1000人』試辦。」

張育萌表示，邱鎮軍選區苗栗山線，公館銅鑼一堆加工區，更不用說頭份都在做封測和電子零組件。缺工壓力很大，因此邱鎮軍在立法院定調2026年印度移工元年。「這一波會燒起來，就是因為上週四，洪申翰說，印度移工目前還沒進入引進程序，邱鎮軍反問『為什麼那麼慢？』兩年前，涂權吉剛上任不到半年，當時勞動部長還叫何佩珊。涂權吉建議『國與國直聘』的印度移工，最後要一萬人以上。

張育萌說，同時陳昭姿要勞動部，家庭看護「優先開放印度移工」，「王鴻薇要罵政府開放印度移工前，要不要先跟邱鎮軍打一架？我是真的滿想看的，誰輸誰贏還不一定。」

最後張育萌說，回答邱鎮軍問的「怎麼那麼慢？」關鍵原因是工商界大佬壓著一堆藍白立委要開放印度移工。「立法院一直催，勞動部就派次長陳明仁，親自飛去印度討論法規和聘雇流程。勞動部去年11月用視訊跟印度方開會，陳明仁今年1月才飛印度，就算試辦1000人，還是要把細節確認清楚。這會議記錄清清楚楚，騙不了人的。藍白不要騙人，你們要擋引進移工，有種就跟金主說實話呀！」

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