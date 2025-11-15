館長私下嗆「裝肖維、喝酒咖」 汪小菲回應曝光！
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導
網紅館長（陳之漢）近日遭成吉思汗元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉毀滅式爆料，多項指控包括館長介入他人感情、性騷擾男員工、要求小偉提供私密照等，同時公開多段錄音，其中一段音檔中痛罵旺旺集團董事長蔡衍明、中國商人汪小菲「裝肖維」。對此，汪小菲的回應曝光。
館長近來多次前往中國直播，汪小菲也曾擔任地陪，兩人一同逛街、吃飯，互動密切，外界看來交情甚篤但資深員工的爆料音檔顯示，公司高層曾詢問館長「什麼時候能拿到錢？」並提及汪小菲時，館長怒飆「汪小菲也很會裝肖維，他是喝酒的咖，汪小菲就是喝酒的咖」，喝醉後對誰都稱兄道弟，「根本來亂的」。
根據《三立新聞網》報導，當初館長和汪小菲會認識，是透過李進良牽線，面對這波爆料，李進良指出，館長與汪小菲單純是互相欣賞、尊重的朋友，據他觀察，兩人也沒有利益往來，「我剛也和小菲通過電話，他本人對這段錄音完全不在意。」
面對指控，館長今（15）晚再度於YouTube開直播，持續否認相關指控，也放話「法律問題都交給律師處理。」
